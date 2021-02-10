15 доказательств того, что жизнь в викторианскую эпоху вряд ли пришлась бы вам по вкусу

Если человечество когда-нибудь изобретет машину времени, викторианская эпоха, без сомнения, окажется одним из популярных направлений хронотуризма. Найдется множество желающих почувствовать себя настоящей утонченной леди, побродить по улицам Лондона, столкнуться в светских гостиных с Чарлзом Диккенсом и Оскаром Уайльдом.

Мы в АdMe.ru тоже не отказались бы ненадолго вернуться в прошлое, но ни за что не согласились бы и дня прожить в викторианской эпохе. Думаем, вы согласитесь с нами, когда взглянете, с чем приходилось сталкиваться даже не простой женщине, а даме из высшего общества.

Как одевается настоящая леди

На картинах и фотографиях дамы викторианской эпохи выглядят утонченными феями, и трудно представить, сколько на них слоев одежды. Вам нужно было ежедневно надевать сорочку, корсет, подвязки, панталоны, еще одну сорочку, возможно, кринолин и лишь затем платье с лифом и ворохом нижних юбок. При этом корсет необходимо было затянуть так, чтобы сжатая жесткими пластинами талия была не более 50 см. Если вы собирались выйти из дома, на ноги следовало надеть сапожки с голенищем, доходящим до середины икры. Чтобы застегнуть их на многочисленные пуговички, требовался специальный крючок. И не стоит забывать о перчатках, которые часто бывали на 2 размера меньше, чем нужно, чтобы ручка выглядела тонкой и нежной. Вечерние перчатки, до локтя, также были оснащены рядом тугих пуговичек, провозиться с которыми горничная могла минут 20.

Оделись? Идите переоденьтесь

Только представительницы низшего сословия могли себе позволить провести день в одном и том же наряде. Дамы из общества, следуя этикету, меняли платья несколько раз на дню. Утро необходимо было проводить в «домашнем», подходящем для бесед со слугами и гостями. Это было платье простое по дизайну, но многослойное и со сложной конструкцией. На прогулку и для походов по магазинам требовалось платье с более короткой юбкой и из дорогой ткани. Не стоит забывать и о платьях для визитов, вечерних и бальных туалетах. Для отдыха в деревне или прогулок на яхте, для путешествий и походов в церковь также нужны были особые наряды, отличающиеся друг от друга.

Раздеться тоже было непросто

Корсет нельзя было снять, просто расстегнув крючки или потянув за шнурок. Если сделать это резко, от внезапного прилива крови могла закружиться голова. Дамы были вынуждены избавляться от этой детали гардероба очень осторожно — сначала лишь слегка ослабляя натяжение и лишь потом давая телу свободу. Любая спешка могла привести к потере сознания.

Готовьтесь носить черное

Викторианская эпоха знаменита своими жесткими требованиями к траурному платью. Дамы из высшего общества, овдовев, минимум год должны были носить полный траур и еще год — полутраур, то есть одежду серых и лиловых тонов. Но этим дело не ограничивалось: этикет диктовал облачаться в траур также после потери бабушек и дедушек, дядь и теть, двоюродной родни. Скорбеть по ним следовало не менее 6 месяцев. Поскольку пошив платьев был делом дорогим, многие предпочитали затягивать срок траура, чтобы не разоряться на одежду. С подачи королевы Виктории после смерти принца Альберта, «всем краскам мира» предпочитавшей черную, такое поведение считалось в высшей степени респектабельным. Ну а если учесть то, как сложно было стирать одежду и как быстро она пачкалась из-за той грязи, что окружала викторианцев, неудивительно, что многие дамы в любом случае делали выбор в пользу немарких цветов.

И не забудьте причесаться

Длинные волосы в те времена были одной из отличительных черт богатых дам. Если вы постриглись, вы либо бедны, либо больны. При этом мыть голову викторианской леди доводилось разве что раз в месяц и чаще всего средством из разбавленного водой аммиака. Чтобы локоны блестели, очистились от грязи и пыли, их тщательно расчесывали мягкими, больше похожими на одежную щетку расческами, проводя от головы до кончиков не менее 100 раз. Пышные, высокие прически с многочисленными причудливо уложенными косами требовали не только длительного времени на укладку, но и дополнительных накладок и шиньонов. Чаще всего их делали из локонов, состриженных и проданных бедными женщинами, но также существовала практика кражи волос у... покойников. А еще у каждой леди на туалетном столике стояла шкатулка, в которую она собирала все выпавшие волосы — их потом отдавали парикмахерам для изготовления все тех же шиньонов.

Викторианские украшения

Мода на украшения в те времена тоже была немного странной. От некоторых аксессуаров у вас точно бы поползли мурашки по коже. Чего только стоит мода на таксидермию: чучела птиц прикрепляли к шляпкам и веерам, инкрустированных драгоценными камнями насекомых прикалывали к лифу платья или поясу. Если же бы вы понесли утрату близкого человека, вам бы пришлось носить брошку с «секретом» — со спрятанными внутри нее чужими локонами.

Чем пахла викторианская эпоха

Современному человеку понадобился бы противогаз не только для того, чтобы пройтись по городу, «благоухающему» сточными канавами, отбросами, дымом из фабричных труб, но и для того, чтобы провести хоть пять минут в окружении дам и кавалеров из высшего общества. Амбре с улицы, ароматы немытого тела — все это буйство запахов перебивали многочисленной парфюмерией. В моде были густые цветочные ароматы, мускус и амбра. Душили не только себя, но и все вокруг: к одежде пришивали парфюмированные пуговицы, поливали духами стулья, кровати, сиденья в каретах. Ароматизировали писчую бумагу и даже книги. Рассовывали повсюду саше с лавандой. Все эти сильные запахи смешивались и создавали единую волну, привычную викторианцам, которые были способны различать в ней даже отдельные ноты.

Эмаль для лица, мясные маски и прочая викторианская косметика

Викторианский парадокс состоял в том, что порядочные женщины не должны были пользоваться косметикой, их красота обязана была быть естественной, но при этом им предписывалось иметь гладкую, белую, практически мраморную кожу. В ход шли различные составы для умащивания на основе животного жира и воска, щедро приправленные в лучшем случае мелом, в худшем — кислотами и ртутью. На заре XIX века в моду вошла такая процедура, как эмалировка. Кожу покрывали толстым слоем своеобразного крема на основе свинцовых белил. Опытный эмалировщик мог сделать так, чтобы эта маска, скрывающая все изъяны, держалась неделями. Правда, обратной стороной использования такой косметики могли стать язвы и паралич лицевого нерва. В качестве средства по уходу большую популярность имели куски парного мяса, которые нужно было накладывать на лицо на ночь. Если брови у дамы не были соболиными, а ресницы не отбрасывали нежную тень, она применяла припарки из ртути. Чтобы ее милые глазки все время были на мокром месте, выдавая чувствительную натуру, в них капали лимонный сок, а чтобы они были по-наивному широко открытыми — белладонну.

Викторианские диеты

Булимия и анорексия вовсе не заболевания XX–XXI веков. Викторианская леди должна была быть слабой, нежной, с тонкой талией. Обходиться без пищи было своеобразным спортом для молодых девушек того времени. Они могли отказываться от еды неделями, и это считалось нормальным поведением. Те, кто не мог обуздать аппетит, но хотел оставаться модным, прибегали к дозам мышьяка или стрихнина. Или принимали пилюли с цистами говяжьего цепня: растущий паразит поглощал часть пищи, вызывал рвоту и диарею. А самым сложным и часто смертельно опасным было извлечение ленточного червя, когда он достигал серьезных размеров.

Постоянные обмороки

Утянутые в корсеты, наглотавшиеся отравляющих веществ, сидящие на диетах дамы то и дело падали в обморок. И это считалось нормальным, ведь женщинам того времени предписывалось быть хрупкими, чувствительными, пугливыми. На случай, если леди станет нехорошо, с собой у нее всегда должен был быть флакончик для нюхательных солей или уксусница — миниатюрная коробочка из серебра с пропитанной эссенцией губкой внутри. Дошло до того, что каждый полицейский должен был иметь с собой флакон с уксусом — вдруг в его присутствии сомлеет важная дама, не успевшая достать свой арсенал.

Яд окружает вас повсюду

Опасность представляли не только лекарства на основе ядов или ядовитые притирки — токсичными зачастую были сами стены викторианского дома. Их окрашивали свинцовыми красками, оклеивали обоями с мышьяком — его применяли, чтобы получить зеленый, лиловый, голубой или розовый цвета. Даже одежда могла быть пропитана отравой. Газета The Times рекомендовала благоразумным леди носить с собой флакончик с нашатырным спиртом, чтобы капать им на обои и ткани перед покупкой. Кроме того, токсичные добавки поджидали в повседневных продуктах: хромат свинца — в горчице, арсенит меди — в соленьях и компотах, ртуть и венецианский свинец — в сладостях. Если люди не травились сразу, то накопительный эффект рано или поздно приводил к хроническому гастриту, от которого их лечили новыми дозами далеко не безопасных веществ.

Морские курорты

Чтобы избежать долгого нахождения в отравленных городах и хоть немного поправить здоровье, викторианцы отправлялись на морские курорты. Но пляжная жизнь в то время была совсем не похожа на современную: на море ездили не купаться и загорать, а прогуливаться в полной амуниции с зонтиком и в широкополой шляпе, ведя светские разговоры. Если же все-таки доходило до купания, то леди шла в воду в плотном костюме из саржи или хлопка с длинными штанишками и чулками. Особо добропорядочные дамы надевали сверху юбку с гирьками по подолу, чтобы у нее не было и шанса подняться при заходе в воду. И это притом что женщин в таком костюме никто не видел: они спускались в воду из специальных купальных кабинок — вагончиков на колесиках, которые завозили их подальше от мелководья и в те места, где не было мужчин.