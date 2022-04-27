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15 человек вдохновились картинами известных художников и создали блюда, которые хоть на выставку неси

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Кулинария, несомненно, дело творческое, даже если речь идет о простых бутербродах или яичнице. Ведь к приготовлению каждого из них нужен свой подход. А что уж говорить о поварах, которые из любого своего блюда стараются сотворить произведение искусства. Да такое, что есть жаль.

AdMe.ru заметил, что порой кулинары стараются повторить работы известных художников, и тогда появляются настоящие вкусные шедевры.

«Сначала я подумал, что это картина»

Клод Моне, «Розово-лиловые ирисы».

«Я думаю, такое происходит, если вам одновременно нужно сделать задание и для кулинарной, и для художественной школы»

Густав Климт, «Поцелуй».

Торт «Пикассо». Ванильный бисквит со свежей клубникой и клубничным масляным кремом

Пабло Пикассо, «Арлекин».

«Я не знаю, то ли съесть этот пирог, то ли отнести в Лувр»

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза».

Яблочный пирог из песочного теста

Винсент Ван Гог, «Натюрморт: пятнадцать подсолнухов в вазе».

Торт с автопортретом Ван Гога

Винсент Ван Гог, «Автопортрет».

«Это слишком красиво... Я бы не смог его есть»

Кацусика Хокусай, «Большая волна в Канагаве».

Макаруны, вдохновленные работами Джексона Поллока

Джексон Поллок, «Номер 1 (Лавандовый туман)».

Салат Пикассо

Пабло Пикассо, «Женщина, сидящая в кресле».

Фокачча, вдохновленная подсолнухами Ван Гога

Винсент Ван Гог, «Натюрморт: пятнадцать подсолнухов в вазе».

Канапе по рисунку Кандинского

Василий Кандинский, «Цветной эскиз. Квадраты с концентрическими кругами».

Хлеб, созданный под впечатлением от картины Ван Гога

Винсент Ван Гог, «Красные маки и ромашки».

Тост с частью картины «Сотворение Адама» Микеланджело

Микеланджело, «Сотворение Адама».

Свадебный торт Моне

Клод Моне, «Японский мостик».

Торт с сахарными цветами ручной работы

Винсент Ван Гог, «Цветущие ветки миндаля».

А какой из этих съедобных шедевров вам хотелось бы попробовать?

Фото на превью ThePieous / Reddit, freshestofpeaches / Reddit
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AdMe/Художники/15 человек вдохновились картинами известных художников и создали блюда, которые хоть на выставку неси
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