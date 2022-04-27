15 человек вдохновились картинами известных художников и создали блюда, которые хоть на выставку неси

Кулинария, несомненно, дело творческое, даже если речь идет о простых бутербродах или яичнице. Ведь к приготовлению каждого из них нужен свой подход. А что уж говорить о поварах, которые из любого своего блюда стараются сотворить произведение искусства. Да такое, что есть жаль.