15 человек вдохновились картинами известных художников и создали блюда, которые хоть на выставку неси
Кулинария, несомненно, дело творческое, даже если речь идет о простых бутербродах или яичнице. Ведь к приготовлению каждого из них нужен свой подход. А что уж говорить о поварах, которые из любого своего блюда стараются сотворить произведение искусства. Да такое, что есть жаль.
AdMe.ru заметил, что порой кулинары стараются повторить работы известных художников, и тогда появляются настоящие вкусные шедевры.
«Сначала я подумал, что это картина»
Клод Моне, «Розово-лиловые ирисы».
«Я думаю, такое происходит, если вам одновременно нужно сделать задание и для кулинарной, и для художественной школы»
Густав Климт, «Поцелуй».
Торт «Пикассо». Ванильный бисквит со свежей клубникой и клубничным масляным кремом
Пабло Пикассо, «Арлекин».
«Я не знаю, то ли съесть этот пирог, то ли отнести в Лувр»
Леонардо да Винчи, «Мона Лиза».
Яблочный пирог из песочного теста
Винсент Ван Гог, «Натюрморт: пятнадцать подсолнухов в вазе».
Торт с автопортретом Ван Гога
Винсент Ван Гог, «Автопортрет».
«Это слишком красиво... Я бы не смог его есть»
Кацусика Хокусай, «Большая волна в Канагаве».
Макаруны, вдохновленные работами Джексона Поллока
Джексон Поллок, «Номер 1 (Лавандовый туман)».
Салат Пикассо
Пабло Пикассо, «Женщина, сидящая в кресле».
Фокачча, вдохновленная подсолнухами Ван Гога
Винсент Ван Гог, «Натюрморт: пятнадцать подсолнухов в вазе».
Канапе по рисунку Кандинского
Василий Кандинский, «Цветной эскиз. Квадраты с концентрическими кругами».
Хлеб, созданный под впечатлением от картины Ван Гога
Винсент Ван Гог, «Красные маки и ромашки».
Тост с частью картины «Сотворение Адама» Микеланджело
Микеланджело, «Сотворение Адама».
Свадебный торт Моне
Клод Моне, «Японский мостик».
Торт с сахарными цветами ручной работы
Винсент Ван Гог, «Цветущие ветки миндаля».
А какой из этих съедобных шедевров вам хотелось бы попробовать?