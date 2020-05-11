15+ безумных фактов о Сальвадоре Дали, который стал одним из самых узнаваемых художников в истории
Как известно, Сальвадор Дали был не только художником, скульптором и писателем, но и дизайнером. Общеизвестно, например, что он был автором логотипа популярного леденца на палочке. Но мало кто знает, что в 1969 году живописец придумал символ для «Евровидения», проходившего в его родной Испании. Однако Дали был не только талантливым, но и весьма эксцентричным человеком, чьи поступки не раз эпатировали публику.
Сам художник говорил, что отличается от сумасшедшего только тем, что осознает свое сумасшествие. В честь 116-летия со дня рождения великого испанца AdMe.ru публикует несколько фактов из его насыщенной биографии.
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Дали родился спустя 9 месяцев после смерти своего старшего брата, который прожил немногим менее 2 лет, и свое имя — Сальвадор — «унаследовал» от него. Когда будущему гению сюрреализма было 5 лет, родители привели его к могиле брата и сказали, что он — реинкарнация первого их сына. Уже повзрослев, художник говорил, что считает умершего брата своим лучшим воплощением.
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Одну из своих первых художественных работ Дали создал в 1910 году — тогда ему было 6 лет. На небольшой открытке масляными красками он нарисовал вид родных мест. Сегодня эта работа под названием «Пейзаж близ Фигераса», которую считают ранним образцом импрессионистского периода творчества художника, хранится в одной из частных коллекций в Нью-Йорке.
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Однажды Йоко Оно попросила Дали прислать ей кусочек его усов. Тот согласился, но запросил за него $ 10 тыс. Супруга Джона Леннона приняла условие, и художник отправил ей посылку, однако вместо частички усов положил в нее немного сухой травы. На столь необычный поступок его толкнул необычный страх: Дали боялся, что получательница отправления будет использовать усы для совершения колдовских обрядов.
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Усы, ставшие визитной карточкой художника, возможно, не были его собственным «изобретением». Есть мнение, что он «позаимствовал» их у знаменитого испанского живописца XVII века Диего Веласкеса, которого почитал как одного из величайших творцов в истории. Кстати, Дали считал свои уникальные закрученные вверх усы самой значительной частью своей личности.
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Дали был не только великим художником, но и великим «жаждущим денег». В 1939 году основоположник сюрреализма Андре Бретон придумал ему прозвище — анаграмму из имени и фамилии испанца: Avida Dollars, что не совсем точно, но вполне узнаваемо переводится с латыни как «жадный до долларов». Кстати, во многом благодаря Бретону в том же 1939 году Дали был изгнан из сообщества сюрреалистов, поскольку, по их мнению, деньги его стали интересовать в большей степени, нежели само искусство.
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Помимо автобиографии Сальвадор Дали написал несколько книг, в числе которых была и кулинарная, вышедшая в 1973 году. Она называлась Les Dinners de Gala («Ужины Галы») и содержала 136 рецептов разнообразных блюд, проиллюстрированных рисунками самого испанца и фотографиями готовых кушаний. Страсть к кулинарии была у живописца с детства — в возрасте 6 лет он мечтал стать профессиональным поваром.
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Многие картины Дали кажутся плодом работы безумного воображения или чем-то затуманенного сознания. Однако художник никогда не прибегал ни к каким стимуляторам, а использовал собственные методы поиска идей для картин. Так, например, он иногда усаживался в кресло, ставил на пол металлическую тарелку, а в руку брал ложку. Когда сон настигал мастера, ложка падала, ударялась о посуду и грохот будил Дали, который переносил привидевшийся сон на полотно.
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Помимо прочего, Сальвадор Дали был одним из величайших шоуменов XX века, который умел привлекать внимание одним своим появлением. В 1936 году в Лондоне проходила международная выставка сюрреалистов, куда творец приехал в полном водолазном костюме, держа в одной руке бильярдный кий, а в другой — двух собак на поводках. Эта выходка едва не стоила ему жизни, поскольку подводное облачение было герметичным и практически не пропускало воздух.
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В 1955 году Дали отправился из Испании в Париж на своем белом «роллс-ройсе», чтобы прочитать лекцию в знаменитой Сорбонне. Вроде бы ничего необычного, но Дали не был бы самим собой, если бы не превратил эту поездку в настоящий перформанс. Художник загрузил в автомобиль 500 кг цветной капусты, а на вопрос, зачем он это сделал, ответил, что «все на свете заканчивается цветной капустой».
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Чтобы привлечь внимание к книге французского фотографа Роберта Дешарне «Мир Сальвадора Дали», художник обрядился в золотого цвета халат и улегся в кровать прямо посреди одного из книжных магазинов Нью-Йорка. Во время раздачи автографов он был подключен к аппарату, делавшему энцефалограмму под присмотром врача, медсестры и Галы. Каждый купивший экземпляр книги получал в подарок не только подпись гения, но и распечатку его мозговых волн.
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Во второй половине жизни Дали, чье состояние исчислялось миллионами долларов, стал настоящим скрягой. Он очень любил приглашать большие компании в ресторан, но не любил платить по счетам, поэтому придумал гениальный ход: после завершения трапезы живописец выписывал чек на всю сумму, а затем рисовал что-нибудь на его обороте, полагая (и, надо заметить, небезосновательно), что никто в здравом уме не будет обналичивать платежный документ с его рисунком.
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Кроме того, не любил Дали платить и своим секретарям, и поэтому вместо зарплаты заключал с ними сделки, согласно которым они получали процент от продажи картин маэстро. Поскольку ценность работ испанца была значительной, некоторые его помощники стали настоящими миллионерами.
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В 1965 году художник придумал гениальный ход, который позволил ему получать деньги буквально из воздуха. Он стал продавать чистую литографическую бумагу со своей подписью по $ 10 за лист. Считается, что за свою жизнь Дали подписал около 50 тыс. таких листов, из-за чего некоторые искусствоведы ставят под сомнение подлинность какой-то части его поздних работ.
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Одной из множества необычных страстей Дали были экзотические животные. Однако, вопреки распространенному мнению, он вовсе не держал их у себя дома. Так, оцелот по кличке Бабу, с которым художник запечатлен на знаменитом фото, хоть и был куплен им у попрошайки в Нью-Йорке, на самом деле принадлежал, скорее всего, секретарю Джону Питеру Муру, в комнату к которому эксцентричный испанец его и подбросил. Дали лишь периодически его одалживал, как, к примеру, и муравьеда, с которым он запечатлен на выходе из подземного перехода.
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Задолго до того, как это стало обычным делом, Дали снимался в рекламе различных товаров. Так, в 1968 году он стал главным героем рекламного ролика шоколада Lanvin, а позже принимал участие в кампаниях автомобильной марки Ford или жевательной резинки Wrigley’s.
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Художник создал иллюстрации к книге Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». В сцене с Безумным чаепитием он нарисовал свои знаменитые «мягкие часы», (изображенные на самой известной картине мастера «Постоянство памяти»). Кстати сказать, размер полотна, прославившего Дали, вовсе не велик — всего 24 × 33 см.
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В автобиографии «Дневник одного гения» Дали составил таблицу художников, в которой он оценил творчество нескольких живописцев, включая, конечно же, и себя, по разным параметрам. В графе «Гениальность» максимально возможный балл — 20 — он поставил Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Рафаэлю, Веласкесу и Яну Вермееру. Эдуарду Мане и Питу Мондриану досталось по 0 баллов, а вот собственный гений Дали оценил в 19 баллов.
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Всю свою жизнь Дали сознательно выставлял себя сумасшедшим, хотя, конечно, таковым не был. Однако в последние годы он страдал от болезни Паркинсона, да и столь вожделенное безумие его наконец почти настигло. В начале января 1989 года у него случился сердечный приступ, от которого он так и не оправился. Художник скончался 23 января, а единственной разборчивой фразой, произнесенной им за время болезни, были слова: «Мой друг — Лорка».
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Согласно завещанию, Дали был похоронен под полом сцены своего театра-музея в Фигерасе, расположенного всего в полукилометре от дома, где он родился. Великий испанец не оставил прямых наследников, а его супруга Гала скончалась за 7 лет до смерти самого художника. Все свои работы он завещал своей родной Испании.
Как по-вашему, если бы не эксцентричное поведение Сальвадора Дали, смог бы он стать одним из самых узнаваемых живописцев XX века?
Фото на превью EAST NEWS