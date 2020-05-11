15+ безумных фактов о Сальвадоре Дали, который стал одним из самых узнаваемых художников в истории

Дали родился спустя 9 месяцев после смерти своего старшего брата, который прожил немногим менее 2 лет, и свое имя — Сальвадор — «унаследовал» от него. Когда будущему гению сюрреализма было 5 лет, родители привели его к могиле брата и сказали, что он — реинкарнация первого их сына. Уже повзрослев, художник говорил, что считает умершего брата своим лучшим воплощением.

Одну из своих первых художественных работ Дали создал в 1910 году — тогда ему было 6 лет. На небольшой открытке масляными красками он нарисовал вид родных мест. Сегодня эта работа под названием «Пейзаж близ Фигераса», которую считают ранним образцом импрессионистского периода творчества художника, хранится в одной из частных коллекций в Нью-Йорке.

Однажды Йоко Оно попросила Дали прислать ей кусочек его усов. Тот согласился, но запросил за него $ 10 тыс. Супруга Джона Леннона приняла условие, и художник отправил ей посылку, однако вместо частички усов положил в нее немного сухой травы. На столь необычный поступок его толкнул необычный страх: Дали боялся, что получательница отправления будет использовать усы для совершения колдовских обрядов.