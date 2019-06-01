14 жизненных комиксов о том, что лето всегда приходит неожиданно, как к нему ни готовься

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Подготовиться к пляжному сезону — задача не из легких! То не получается влезть в купальник прошлого сезона, то после усиленных занятий в зале худеют не те места, которые мы запланировали, и, разумеется, еще и еда регулярно нападает из холодильника. Спокойствие, в своих проблемах вы не одиноки.