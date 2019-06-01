14 жизненных комиксов о том, что лето всегда приходит неожиданно, как к нему ни готовься

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Подготовиться к пляжному сезону — задача не из легких! То не получается влезть в купальник прошлого сезона, то после усиленных занятий в зале худеют не те места, которые мы запланировали, и, разумеется, еще и еда регулярно нападает из холодильника. Спокойствие, в своих проблемах вы не одиноки.

Мы в AdMe.ru знаем, как тяжело бывает собраться с силами, поэтому делимся с вами серией потешных комиксов с советами, которые, возможно, вдохновят вас взять курс на интенсивную подготовку к лету.

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А вы готовы к лету?

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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