14 способов иронично взглянуть на мир от русского художника Дюрана

61 12 77 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Анонимный художник нещадно бьет хлыстом сатиры. Не беспокойтесь, это не больно, а даже совсем наоборот. Duran высмеивает современные реалии в форме простых рисунков, вкладывая в них социальные и бытовые проблемы, и пороки общества. Количество его поклонников в группе в ВК стремится к 1 млн человек.

Мы в AdMe.ru следим за его творчеством и отбираем для вас самое лучшее. Также в конце вас ждет целых 2 бонуса. Скажем по секрету, у него есть и цветные работы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Бонус № 1

Бонус № 2

Если бы вы могли задать Дюрану только один вопрос, то каким бы он был?