14 способов иронично взглянуть на мир от русского художника Дюрана
Анонимный художник нещадно бьет хлыстом сатиры. Не беспокойтесь, это не больно, а даже совсем наоборот. Duran высмеивает современные реалии в форме простых рисунков, вкладывая в них социальные и бытовые проблемы, и пороки общества. Количество его поклонников в группе в ВК стремится к 1 млн человек.
Мы в AdMe.ru следим за его творчеством и отбираем для вас самое лучшее. Также в конце вас ждет целых 2 бонуса. Скажем по секрету, у него есть и цветные работы.
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Бонус № 1
Бонус № 2
Если бы вы могли задать Дюрану только один вопрос, то каким бы он был?
Фото на превью Duran/twitter