14 провокационных комиксов, в которых не обошлось без сарказма и черного юмора

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Художник Райан Крамер, известный в твиттере как @ToonholeRyan, рисует комиксы. Кто-то скажет, что комиксами занимается множество людей, однако работы Райана не похожи ни на какие другие. Его юмор особенный, порой находящийся на грани черного, а иногда и переступающий ее. Кроме того, его комиксы похожи на кино — в них есть завязка, развитие сюжета и всегда непредсказуемая развязка.