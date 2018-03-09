14 провокационных комиксов, в которых не обошлось без сарказма и черного юмора
Художник Райан Крамер, известный в твиттере как @ToonholeRyan, рисует комиксы. Кто-то скажет, что комиксами занимается множество людей, однако работы Райана не похожи ни на какие другие. Его юмор особенный, порой находящийся на грани черного, а иногда и переступающий ее. Кроме того, его комиксы похожи на кино — в них есть завязка, развитие сюжета и всегда непредсказуемая развязка.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на некоторые из работ Райана Крамера, которые обязательно поднимут настроение даже в самый серый и ненастный день.
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Еще больше работ Райана можно увидеть на его сайте toonhole.com и в его инстаграме @toonholeryan.
Фото на превью Ryan Kramer/toonhole