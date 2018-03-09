14 провокационных комиксов, в которых не обошлось без сарказма и черного юмора

Художник Райан Крамер, известный в твиттере как @ToonholeRyan, рисует комиксы. Кто-то скажет, что комиксами занимается множество людей, однако работы Райана не похожи ни на какие другие. Его юмор особенный, порой находящийся на грани черного, а иногда и переступающий ее. Кроме того, его комиксы похожи на кино — в них есть завязка, развитие сюжета и всегда непредсказуемая развязка.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на некоторые из работ Райана Крамера, которые обязательно поднимут настроение даже в самый серый и ненастный день.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Еще больше работ Райана можно увидеть на его сайте toonhole.com и в его инстаграме @toonholeryan.

Фото на превью Ryan Kramer/toonhole

18 На склад!
1 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!