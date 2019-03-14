14 комиксов о трудностях взрослой жизни, в которых вы узнаете себя
«Подрастешь — поймешь», — говорили родители нам в детстве. Мы подросли и поняли, что всё в этой жизни не так уж и просто. Особенно когда приходится выбирать между татуировкой и ремонтом, между покупкой иксбокса и пылесоса, между тусовками до утра и сном. Сами понимаете, какой выбор обычно делают сознательные взрослые люди.
AdMe.ru испытал на себе все сложности самостоятельной жизни и нарисовал комиксы про нас, про взрослых. Не расстраивайтесь, всё не так уж и плохо!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
А с какими сложностями взрослой жизни сталкиваетесь вы?
Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru