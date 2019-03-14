14 комиксов о трудностях взрослой жизни, в которых вы узнаете себя

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«Подрастешь — поймешь», — говорили родители нам в детстве. Мы подросли и поняли, что всё в этой жизни не так уж и просто. Особенно когда приходится выбирать между татуировкой и ремонтом, между покупкой иксбокса и пылесоса, между тусовками до утра и сном. Сами понимаете, какой выбор обычно делают сознательные взрослые люди.