14 комиксов о трудностях взрослой жизни, в которых вы узнаете себя

  • 42
    1
  • 27
  • 28
  • 11.8k

«Подрастешь — поймешь», — говорили родители нам в детстве. Мы подросли и поняли, что всё в этой жизни не так уж и просто. Особенно когда приходится выбирать между татуировкой и ремонтом, между покупкой иксбокса и пылесоса, между тусовками до утра и сном. Сами понимаете, какой выбор обычно делают сознательные взрослые люди.

AdMe.ru испытал на себе все сложности самостоятельной жизни и нарисовал комиксы про нас, про взрослых. Не расстраивайтесь, всё не так уж и плохо!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

А с какими сложностями взрослой жизни сталкиваетесь вы?

Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru

  • 42
    1
  • 27
  • 28
  • 11.8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль