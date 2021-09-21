14 комиксов о попутчиках, из-за которых даже короткая поездка врезается в память на всю жизнь

Наша жизнь немыслима без общественного транспорта. В автобусах, трамваях, поездах и самолетах мы проводим очень много времени, и, конечно, хотелось бы, чтобы поездка проходила как можно комфортнее. К сожалению, так получается не всегда. И дело не только в неудобных сиденьях или отсутствии кондиционера. Ведь даже идеальное путешествие могут испортить обычные попутчики.

Мы в AdMe.ru тоже часто ездим в транспорте и заметили, что есть определенные типы людей, которые способны сделать незабываемой и получасовую дорогу на работу, не говоря уже о более дальних расстояниях.

Подростки с рюкзаками, которые они принципиально не снимают. А еще оттуда порой играет музыка

Люди с длинными волосами. Очень красивыми, но очень длинными. Только нас мучает вопрос: летом не жарко?

Самолет, поезд или обычный городской троллейбус — там всегда будут люди, которые не видят никаких препятствий для того, чтобы поспать

Бабушка, которой нужно сесть именно на то место, которое вы себе уже нагрели

Для любой мамы ее дети навсегда остаются маленькими, даже когда институт уже оканчивают

Это стакан может быть наполовину полон или пуст, а с форточкой или люком такой номер не прокатит

Водитель, чем-то похожий на Юлия Цезаря: способен делать несколько вещей одновременно. Но участвовать в этом страшновато



Кажется, некоторые пассажиры уверены, что телефонный разговор не слышит никто, кроме его участников. Увы, нет

Оказывается, у этого явления есть даже собственное название — менспрединг

Битвы за место на полке для ручной клади способны оживить даже самый скучный и долгий перелет

Считается, что человек может прожить без пищи до 40 дней. А некоторые пассажиры, кажется, и 40 минут не могут

Порой кажется, что лучшее решение — это сразу брать билет на верхнюю полку. Не очень удобно, зато можно избежать не самых приятных бесед

Даже если вы забыли книжку, всегда найдется попутчик, который развлечет вас интересной беседой. Ну, ему интересной

Интересно, как в бизнес-классе справляются с пассажирами, которые любят позлить окружающих?