14 комиксов, которые доказывают: чтобы быть мамой, нужны стальные нервы и немного колдовства

Александра Сиренко — неунывающая мама, для которой декрет стал настоящим творческим прорывом. Она рисует комиксы о материнстве, семейной жизни и демонстрирует типичные ситуации из жизни женщин. Тут вам и юмор, и ирония, и сама жизнь. Главный идейный вдохновитель художницы — собственная дочь. Иллюстрации Саша выкладывает на своей странице в инстаграме, где тысячи единомышленниц подтверждают правдивость ситуаций.

С разрешения автора AdMe.ru хочет поделиться ее искренними и позитивными комиксами. Кого-то они поддержат в декрете, кому-то напомнят о том, как это было, а кого-то подготовят к возможным трудностям семейной жизни. А в бонусе покажем неловкую ситуацию, в которую попадала ну просто каждая девушка, и один весьма годный лайфхак.

1. Закон подлости беременных

2. «Ну когда же я уже рожу?!»

3. Первые минуты после родов

4. Роды — не самое тяжелое, что предстоит мамам

5. Я в 16 лет и я в 25+

6. Одолевают мысли о том, что современным детям с одеждой повезло во много раз больше

7. Сон тогда и сейчас

8. Одна из неразгаданных загадок природы: почему в будние дни так сильно хочется спать, а в выходные это желание куда-то пропадает?

9. Гулька домохозяйки бывает разной

10. Разговор со свекровью

11. Мамы «на свободе» делятся на 2 типа

12. Трудоустройству не все возрасты покорны

13. Дети — это самая настоящая зависимость. К черту все трудности!

Бонус № 1: когда намазала губы блеском

Бонус № 2: маленький лайфхак для хозяюшек