14 правдивых комиксов о том, как меняется жизнь, когда в ней появляются дети
В жизни каждого человека порой происходят события, которые меняют привычный уклад полностью. Однако ни несчастная любовь, ни выпускной, ни получение диплома о высшем образовании не преображают людей так, как рождение детей. При этом появление в доме маленького человека не всеми воспринимается одинаково. И все-таки младенец — это сплошной праздник или кошмар?
AdMe.ru решил подготовить будущих родителей и нарисовал 14 комиксов, которые наглядно показывают, какие изменения ждут новоиспеченных пап и мам. А родители со стажем не дадут соврать: наши комиксы не выдумка, а чистая правда.
1. У родителей обостряется чувство прекрасного
2. Качество вещей по-прежнему в приоритете. Вот только каких?
3. Путешествия приобретают новый формат
4. Из памяти стираются слова «одиночество» и «спокойствие»
5. Каждого родителя ждет он — «смертельный номер» в комнате, где был выключен свет
6. Вам по-прежнему будет весело. Но развлекательная программа меняется
7. Приходит понимание того, как мало нужно для счастья
8. Когда в доме ребенок, вы задумываетесь: а есть ли смысл пылесосить пляж?
9. Выход из дома превращается в спецоперацию
10. Ситуации теперь можно рассмотреть и под другим углом
11. Вещи — это не главное!
12. Делу время, потехе час. Но ребенок так не считает
13. Самое важное во всем этом — не потерять себя
14. А главный бонус родительской жизни — это все-таки настоящая, безусловная любовь
А что изменилось в вашей жизни с появлением детей? Или вы пока еще не готовы к такому серьезному шагу? Давайте делиться опытом и мнениями в комментариях!
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru