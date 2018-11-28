14 правдивых комиксов о том, как меняется жизнь, когда в ней появляются дети

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В жизни каждого человека порой происходят события, которые меняют привычный уклад полностью. Однако ни несчастная любовь, ни выпускной, ни получение диплома о высшем образовании не преображают людей так, как рождение детей. При этом появление в доме маленького человека не всеми воспринимается одинаково. И все-таки младенец — это сплошной праздник или кошмар?

AdMe.ru решил подготовить будущих родителей и нарисовал 14 комиксов, которые наглядно показывают, какие изменения ждут новоиспеченных пап и мам. А родители со стажем не дадут соврать: наши комиксы не выдумка, а чистая правда.

1. У родителей обостряется чувство прекрасного

2. Качество вещей по-прежнему в приоритете. Вот только каких?

3. Путешествия приобретают новый формат

4. Из памяти стираются слова «одиночество» и «спокойствие»

5. Каждого родителя ждет он — «смертельный номер» в комнате, где был выключен свет

6. Вам по-прежнему будет весело. Но развлекательная программа меняется

7. Приходит понимание того, как мало нужно для счастья

8. Когда в доме ребенок, вы задумываетесь: а есть ли смысл пылесосить пляж?

9. Выход из дома превращается в спецоперацию

10. Ситуации теперь можно рассмотреть и под другим углом

11. Вещи — это не главное!

12. Делу время, потехе час. Но ребенок так не считает

13. Самое важное во всем этом — не потерять себя

14. А главный бонус родительской жизни — это все-таки настоящая, безусловная любовь

А что изменилось в вашей жизни с появлением детей? Или вы пока еще не готовы к такому серьезному шагу? Давайте делиться опытом и мнениями в комментариях!