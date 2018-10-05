14 бесценных советов для тех, кто решился набить тату и не сокрушаться на старости лет

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Татуировки уже давно перестали вызывать удивление у окружающих, а настоящим профессионалам в своей области даже не препятствуют при устройстве на работу. Желающих украсить свое тело замысловатым рисунком становится все больше. Возможно, вы тоже в их числе. Перед посещением тату-салона у вас могут появиться вопросы, например где лучше расположить рисунок, какие стили тату на данный момент существуют и т. д.

AdMe.ru узнал ответы на распространенные вопросы о татуировках, чтобы подготовить вас к визиту в тату-салон.

Колени и голень

При заживлении тату на икрах появляется отек, переходящий на стопу, поэтому первые дни не перегружайте себя долгими прогулками, занятиями спортом, при уходе за татуировкой не перетягивайте ногу бинтами или пеленкой. На икрах и голени отлично смотрятся тату в стилях чикано, муэрте, а также портреты. Примеры работ в этих стилях — далее в статье. Колено не самое популярное место для татуировок: коленная чашечка расположена близко к коже, боль значительно ощутимее. Кожа тут довольно грубая, пигмент со временем может выпасть (элементы и контур потеряют нужную плотность покрытия). Круто будет смотреться изображение круглой или овальной формы. От композиций со слишком мелкими деталями лучше воздержаться.

Бедро

Хотите украсить ноги объемным изображением? Оптимальные места — бедра, причем чаще всего выбирают внешнюю и боковую стороны, поскольку это наименее болезненные участки. Тату на бедрах при определенных условиях могут поплыть. Дело тут не только в смене кожных покровов, но и в изменении веса в ту или иную сторону. Будьте готовы поддерживать хорошую физическую форму. Тату небольшого размера в меньшей степени подвержены деформации. На бедрах стильно будут смотреться тату в стилистике реализма, олдскула, традишнл или неотрада.

Спина

Спина — отличный «холст» для масштабных картин со множеством мелких деталей либо для нескольких тату меньшего размера. Кожа гладкая, не слишком грубая и почти не подвержена деформации — татуировка сохранится в первозданном виде довольно долго. Но ухаживать за такой тату гораздо сложнее, а увидеть рисунок можно лишь в зеркале. Нанесение тату во всю спину потребует от 5 сеансов и более. Лучше заранее продумать эскиз и обсудить его с мастером: рисунки в разной стилистике на одной части тела будут смотреться несуразно, некоторые вообще сложно состыковать. Популярные сюжеты для тату на спине: реалистичные изображения хищников, цветочные орнаменты, тату в японском стиле, биомеханика и органика.

Шея и грудь

Лучше других на груди будет смотреться симметрия, особенно в стилях ориентал, треш-полька и органика. А на шее рисунок можно либо расположить с одной из сторон, либо пустить по кругу. Здесь уместны тонкие, воздушные линии и узоры для девушек или же более массивные элементы для мужчин. Кожа на шее и груди нежная и чувствительная, поэтому наносить рисунок больнее, тату заживает дольше. Можно использовать обезболивающее, но тогда потребуется больше сеансов, т. к. краска ложится хуже. Если вы аллергик, попросите мастера провести тест и проверить, как ваша кожа отреагирует на конкретную краску. Это большая редкость, но исследования доказывают, что некоторые люди склонны к аллерии на красные чернила.

Кисти и пальцы

Нанесение татуировки на кисти рук и пальцы — филигранная работа, требующая опыта и аккуратности мастера, новичок здесь не справится. Это наиболее открытые участки тела, кожа на них подвергается сильному внешнему воздействию, трению, вследствие чего обновляется. Из-за этого рисунок быстро изнашивается и требует коррекции. На этих участках мало жировой прослойки и мышц, зато много нервных окончаний, которые делают нанесение рисунка весьма болезненным. Делать тату между пальцами не стоит: рисунок расплывется, вместо оригинальной картинки на вас будет «красоваться» пятно. Для украшения пальцев и кистей подойдут простые геометрические фигуры, узоры, литеры в стилистике блэкворк. Лучшее место для нанесения — наружная часть кисти от запястья до ногтей.

Руки и «рукава»

Руки — одно из наиболее популярных и наименее болезненных мест для нанесения татуировок. Если не хотите сразу делать тату большой площади, начните, например, с запястья. Здесь хорошо будут выглядеть небольшие контурные работы в цвете или черно-белые тату с небольшим количеством деталей. «Не мельчите» чересчур: с течением времени шрифт может расплыться и стать нечитаемым. Можно забить какой-то один участок конечности, а можно несколько, соединив тату в красивый «рукав». Продумывайте будущий «рукав» заранее: иногда сложно сплести разрозненные элементы в единый ансамбль. Самые удачные стили для «рукава» — биомеханика, чикано, неотрад, японский, ньюскул, графика и реализм.

Стыдные вопросы тату-мастеру

Поход в тату-салон — мероприятие ответственное, к нему стоит подготовиться заранее. Чтобы быть подкованным в теме, почитайте информацию на сайте студии или в ее группах в соцсетях: там освещены основные моменты работы. То и дело находятся люди, задающие одни и те же вопросы. Мастера единогласно относят их к категории неприличных. Ознакомьтесь, чтобы не попасть впросак.

Почему так дорого? Можно скидку?

Мастер оценивает свою работу в зависимости от опыта, сложности рисунка, его стилистики и расходных материалов. Например, тату в стиле трайбл размером 10 на 10 см нанести будет проще и быстрее, нежели тату того же размера в технике органики. Выпрашивать скидку или оплату в рассрочку — моветон. Но периодически тату-студии проводят акции, а мастера участвуют в тематических конвенциях. Для последних нередко бывают нужны модели: если ваша идея придется мастеру по вкусу, можно неплохо сэкономить.

Можно такую же, но в другом стиле? Я тут нашел картинку в интернете, можете повторить?

Как правило, у каждого мастера свой стиль и предпочтения. Если вам по душе направление, в котором он работает, — добро пожаловать, если нет — поищите другого мастера. Допустимо высказывать пожелания в духе «зеленая бабочка вместо синей», но не более того. Например, убрать из рисунка в олдкульном стиле характерные контуры — совсем не вариант. Взять случайную картинку из интернета и попросить набить точно такую же — плохая мысль. Мастера могут взять за основу чужую идею и доработать ее с учетом своих преференций. Копировать чужой рисунок возьмется разве что недобросовестный или алчный татуировщик.

Хочу временную татуировку. Делаете?

Временных татуировок не бывает. Татуировщик уверяет в обратном? Скорее бегите из такого салона, перед вами — мошенник, жаждущий нажиться на вашей неосведомленности. Вам нанесут обычную татуировку чернилами плохого качества, которые через пару лет выцветут, а изображение потеряет товарный вид. Что касается удаления татуировок лазером, то на сегодняшний день не существует такой технологии, которая позволяла бы свести тату без следа и удалить контуры, области с плотным прокрашиванием. Если по незнанию вы нарвались на непрофессионала, лучше сделать перекрытие красивой и качественной тату.

Должна ли татуировка нести в себе символизм?

Все зависит от ее обладателя: кто-то наделяет нательный рисунок сакральным смыслом, для кого-то это просто красивая картинка, которая призвана радовать глаз. Четких правил в этом вопросе нет и быть не может. Тем не менее, нанося на тело, например, надпись на незнакомом языке или диковинный символ, узнайте о значении во избежание казусов.

Должны ли все татуировки быть выдержаны в одном стиле?

Запретов нет, но гармоничнее будут смотреться татуировки, выдержанные в одной стилистике. Например, акварель и биомеханика на одной конечности будут выглядеть странно. А вот между дотворком и ориенталом вполне можно найти точки пересечения. Мастера утверждают, что разделение на стили довольно условно, четкие разграничения можно провести далеко не всегда. Иногда один стиль может включать в себя элементы другого. Задумываясь о первой татуировке, изучите существующие стили и выделите 2–3 наиболее подходящих. Как их сочетать и стоит ли это делать — подскажет опытный мастер.

Обязательно приходить на консультацию к мастеру до сеанса?

Да, это поможет избежать нежелательных последствий, таких как поплывший контур или потеря яркости тату. Это бывает в нескольких случаях: мастер использовал пигмент, не предназначенный для нанесения контура, выбрал неправильную технику, размер и часть тела. Иными словами, если мастер недостаточно опытный. Это не снимает ответственности с клиента: перед сеансом категорически нельзя употреблять алкоголь, лучше воздержаться от анестезии. Не пренебрегайте рекомендациями своего мастера по уходу за свежей татуировкой, в частности ни при каких условяих не сдирайте с рисунка корочку и не расчесывайте его.

Бонус: карта боли

Очевидно, что бить тату больно, вопрос лишь в том, насколько конкретно. Карта боли поможет определиться: зеленым отмечены наименее болезненные участки тела, красным — наиболее болезненные. Желтым выделены те части, где боль терпима. Не забывайте: ощущения и болевой порог у разных людей могут различаться. Говорят, делать татуировки в критические дни не стоит, как и окрашивать волосы. Опасения преувеличены, отталкиваться следует лишь от своего состояния. Ощущаете недомогание — останьтесь дома. Переносите такие дни легко — поход к мастеру можно и не откладывать.

А у вас есть татуировки? Или, может быть, вы — тату-мастер? Делитесь фотографиями ваших тату или опытом в комментариях.