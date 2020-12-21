13 знаменитостей, которые изменили привычный образ и стали примером для тех, кто никак не может решиться это сделать

Мы частенько подтруниваем над знаменитостями: мол, чего они только ни делают, чтобы привлечь к себе внимание и не дать публике забыть о них. И все-таки чему-чему, а их смелости можно только позавидовать: звезды решительно меняют привычный образ, если он им надоел или потерял актуальность. Возможно, вдохновившись их примером, и вы решитесь на то, о чем давно втайне мечтали, но боялись осуществить.