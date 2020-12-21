13 знаменитостей, которые изменили привычный образ и стали примером для тех, кто никак не может решиться это сделать
Мы частенько подтруниваем над знаменитостями: мол, чего они только ни делают, чтобы привлечь к себе внимание и не дать публике забыть о них. И все-таки чему-чему, а их смелости можно только позавидовать: звезды решительно меняют привычный образ, если он им надоел или потерял актуальность. Возможно, вдохновившись их примером, и вы решитесь на то, о чем давно втайне мечтали, но боялись осуществить.
Мы в AdMe.ru пообещали себе, что в новом году попробуем побывать в новых и непривычных образах. Просто потому, что перемены — это не только способ стать привлекательнее, но и путь к тому, чтобы лучше узнать себя.
1. Чулпан Хаматова
2. Наташа Королева
3. Алсу
4. Паулина Андреева
5. Настасья Самбурская
6. Светлана Бондарчук
7. Анна Седокова
8. Мария Порошина
9. Хейден Панеттьер
10. Селена Гомес
11. Эмилия Кларк
12. Оливия Колман
13. Брайс Даллас Ховард
А вы планируете изменить стрижку, цвет волос или другие детали образа в следующем году?