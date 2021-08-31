13 шедевров живописи, которые мы видели сотни раз. И все равно знаем не все их секреты

У каждой картины, как и у каждого художника, есть своя история, свои загадки и секреты. Порой признанные шедевры живописи, знакомые нам с детства, открываются с другой стороны, если узнать про них несколько новых фактов.

Мы в AdMe.ru постоянно ищем какие-то неизвестные нам до этого истории, связанные с любимыми полотнами. Возможность снова взглянуть на знакомое произведение и открыть еще один его секрет кажется нам бесценной.

Кто автор?

На известной картине «Прощание Пушкина с морем» в самом углу стоит подпись художника — Айвазовский. Поэтому многие считают, что это его произведение. Но, если присмотреться, то можно увидеть, что под фигурой поэта стоит еще один хорошо различимый и знакомый росчерк — И. Репин. Как так получилось? Дело в том, что это полотно писали оба живописца. Каждый рисовал то, что у него получилось лучше всего: Иван Константинович — бушующие волны, а Илья Ефимович — всматривающегося в даль человека. Сам Репин так писал об этой картине: «Дивное море написал Айвазовский... И я удостоился намалевать там фигурку».

3D в эпоху Возрождения

Странный предмет на картине Ганса Гольбейна — младшего «Послы», похожий на летающую тарелку, — на самом деле яркий пример анаморфоза — искаженной проекции какой-либо вещи или человека, видимой в истинном виде только с определенной точки обзора. Зритель должен взглянуть на данную картину слева снизу, чтобы увидеть на ней весьма объемный человеческий череп. Он размещен на данном парадном портрете как memento mori — символическое напоминание о скоротечности жизни и тщете всего сущего.

Где оригинал?

Картину «Петр I допрашивает царевича Алексея» можно увидеть в Третьяковской галерее, а также в Русском музее. Какое из полотен оригинал? Технически — то, что хранится в Москве. Но ту картину, что можно увидеть в Санкт-Петербурге, также написал Николай Ге, и она во всем совпадает с первой. Это авторский экземпляр. Зачем художник написал 2 идентичных полотна? Дело в том, что изначально произведение было куплено Павлом Третьяковым, но на него также положил глаз сам император Александр III. Отказать ему было невозможно, и Ге, заручившись разрешением мецената, воспроизвел полотно для царя.

Месть художника

Девушка, изображенная на картине Репина «Монахиня», никогда таковой не была. Свояченица художника, сестра его жены Софья, позировала для парадного портрета в бальном платье, с красивой высокой прической, но что-то пошло не так, и модель с художником поссорились. Илья Ефимович в порыве чувств спрятал всю красоту, обратив светскую даму в монашку и вложив ей в руки вместо кокетливого веера смиренные четки. История эта стала известна благодаря мемуарам племянницы живописца, а подтверждение ей нашлось тогда, когда появилась возможность сделать рентгенограмму полотна — на ней хорошо виден первый слой и изначальный вариант портрета.

Как деревня превратилась в водопад

Картина Гогена «Бретонская деревня в снегу», после того как его не стало, ушла с аукциона вместе с шестью другими за ничтожную сумму в 85 франков. Но примечательно не это, а то, что продавалась она под названием «Ниагарский водопад». Оценщик просто не разобрался, где у полотна верх, а где низ, перевернул его вверх ногами и отчего-то решил, что перед ним именно одна из самых известных природных достопримечательностей Северной Америки.

Кому показывает фигу ангел

Потолок Сикстинской капеллы в Ватикане украшен целым циклом великолепных фресок. Незадолго до того как Папа Юлий II поручил Микеланджело эту работу, у них произошла крупная размолвка. Некоторые биографы утверждают, что идею заказать великому скульптору художественное оформление свода здания, чьи стены были расписаны известнейшими живописцами конца XV века, такими как Боттичелли, Гирландайо и Перуджино, подали недоброжелатели, желавшие посрамить гения, ранее не занимавшегося столь масштабными живописными проектами. Микеланджело не только справился, подарив миру шедевр, но и, по мнению некоторых, выразил свое отношение к Папе: один из ангелов за плечом пророка Захарии складывает свои пальчики в хорошо опознаваемую фигуру — фигу.

«Противная» картина, которую любят многие

Картину, которая во многих пробуждает светлые детские воспоминания, сама художница называла «противной» и «антиживописной», одной из «детских сюсюкающих картинок», написанных в 50-е годы. А ведь это полотно было любимо миллионами. Более того, дочь художницы, а именно она изображена на картине, через нее познакомилась со своим мужем. Репродукцию «Утра» напечатал журнал «Огонек», и среди тех, кто, вырезал ее, приколол на стену и любовался солнечной девочкой, был мальчик из Казахстана по имени Арсен Бейсембинов. Спустя годы он поступил в Строгановское училище, встретил девушку по имени Лена, влюбился и лишь потом узнал, что именно она послужила моделью для этого произведения.

Картина об изобилии, написанная в тяжелые годы

Картина «Купчиха за чаем» так и дышит спокойствием и сытым благополучием. Кажется, что художник рисовал ее с натуры, заканчивал работу и присаживался к обильно накрытому столу. Но на самом деле время создания полотна — суровый 1918 год. Сам живописец так писал о том времени: «Живем мы здесь неважно, холодно и голодно, все только и говорят кругом о еде да хлебе». Понятно, что и сытый лоснящийся кот, и многочисленная снедь написаны по памяти. Моделью же для купчихи послужила бывшая баронесса Галина Адеркас, которая в жизни не была настолько «сдобной», как на картине. И пухлая ручка, держащая блюдце, и полные плечи, и общая округлость лица — художественное преувеличение, необходимые Кустодиеву для того, чтобы создать впечатление пышущего здоровьем цветущего тела.

Автопортрет, которого нет

Жорж Сёра — знаменитый художник-импрессионист, создатель особого метода живописи, называемого пуантилизмом. Если подойти к его полотнам поближе, можно увидеть, что они состоят из крошечных мазков, лишь издали сливающихся в единую картину. Известно, что не существует ни одного автопортрета художника. И тем не менее один можно найти, если воспользоваться инфракрасным излучением. На полотне «Пудрящаяся женщина» за открытыми ставнями с букетом когда-то было запечатлено лицо самого художника, отраженное в зеркале. Он закрасил его, потому что друг указал ему, насколько это странно выглядит со стороны. Дело в том, что моделью для портрета довольной жизнью дамочки, утопающей в облаке пудры, послужила беременная любовница Сёра, бывшего на тот момент женатым человеком.

Венская сказка про Золушку

Историки до сих пор спорят, кто послужил моделью для «Прекрасной шоколадницы» Жана-Этьена Лиотара. Чаще всего они склоняются к версии, что ей была Анна Бальтауф. Якобы однажды молодой князь Дитрихштейн пришел в венское кафе, чтобы откушать чашечку шоколада. Модный напиток ему принесла прекрасная официантка — девушка из обедневшего дворянского рода. Князь влюбился и, несмотря на то, что семья его была против, — женился. А в качестве свадебного подарка заказал портрет своей возлюбленной именно в том наряде, в котором увидел ее впервые.

Картина, которую носили все

Поклонники творчества модного дома Ива Сен-Лорана безошибочно узнают эту абстракцию и скажут: «Да это же мотив коллекции „Мондриан“!» В 60-х годах прошлого века платья из этой коллекции были на пике моды и украсили обложку журнала Vogue, а массовые производители бросились копировать их сотнями тысяч. Но не все знают, что одним из источников вдохновения французского модельера стала картина художника-абстракциониста Пита Мондриана «Композиция с красным, синим и желтым», созданная в далеком 1929 году.

«Такое мог нарисовать только сумасшедший»

В верхнем левом углу картины Мунка «Крик» есть еле заметная надпись карандашом: «Такое мог нарисовать только сумасшедший». Долгие годы критики спорили о том, кто написал эту фразу: неизвестный вандал или сам художник? И в конце концов установили — да, сам Мунк. Теперь считается, что после первой реакции публики на полотно — многочисленных высказываний об умственном здоровье живописца — он не выдержал и начертил эти строки.

Секрет золотой Адели

Густав Климт нарисовал к портрету Адели Блох-Бауэр более 100 эскизов. Конечно, ему важно было продумать свой замысел в деталях, но столько набросков было сделано еще и потому, что у блистательной Адели был небольшой изъян — слегка деформированный палец. Она пыталась это скрыть, и поэтому ее руки все время занимали несколько неестественное положение. В конце концов живописец нашел именно тот жест, который идеально подходил для его композиции.