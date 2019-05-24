13 неожиданных товаров, которые могли бы рекламировать супергерои (Тор удивил больше всех)

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Супергерои могут не только спасать мир, но и выступать лицами именитых брендов. Художница из Перми Леся Гусева показала, что могли бы рекламировать известные персонажи, если бы им дали такую возможность.

AdMe.ru подготовил для вас серию иллюстраций, на которых герои и товары идеально сочетаются друг с другом.

Капитан Америка

Веном

Женщина-кошка

Тор

Халк

Джокер

Люди в черном

Доктор Стрэндж

Флэш

Железный Человек

Супермен

Аквамен

Бэтмен