13 мест, которые мы видели на картинах великих художников

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Многие знаменитые живописцы рисовали свои шедевры с натуры, в поездках или на отдыхе. Порой эти памятные места выглядят совсем обычно — пройдешь мимо и не заметишь, но иногда они восхищают толпы людей, даже далеких от искусства, но одинаково чутких к красоте природы. Все эти места открыты для посещений, так что если вам хочется пройтись по городку со «Звездной ночи» или саду с полотен Моне — берите на заметку.

AdMe.ru нашел места, благодаря которым появились великие полотна, и восхищен тем, как творческий гений может преобразить мир вокруг себя.

«Звездная ночь», Винсент Ван Гог

«Звездная ночь» написана Ван Гогом в городке Сан-Реми, где он находился на лечении, и изображает вид из окна его спальни в больнице. При этом деревню художник частично придумал: ее вид не совсем соответствует тому, что было там на самом деле. Сам Ван Гог «Звездную ночь» не любил, считая ее откровенным провалом, а его брат Тео сказал, что стиль в картине преобладает над содержанием.

«Американская готика», Грант Вуд

У этой картины богатая история. Остановимся на двух моментах. Грант Вуд нарисовал дом, свою сестру и знакомого стоматолога по отдельности. Изображенные на полотне люди никогда не встречались и не бывали у дома, который вдохновил художника, к тому же на момент написания картины Нэн Вуд была вдвое младше человека с вилами — Байрона МакКиби. А когда картина стала достаточно известной, фермеры были очень недовольны тем, как их изобразили, и одна возмущенная женщина даже грозилась откусить Вуду ухо. Также можно добавить, что окантовку на фартук для картины Нэн пришлось нашить самостоятельно, споров ее со старых вещей матери. В магазинах таких давно не было, но после того, как «Американская готика» стала популярна, этот стиль снова вошел в моду. Сейчас в доме, который вдохновил художника, находится музей, где все желающие могут получить инвентарь и воссоздать картину на памятном фото.

«Меловые утесы Рюгена», Каспар Давид Фридрих

Эту картину Каспар Давид Фридрих написал во время медового месяца. Себя и молодую супругу Каролину художник изобразил в виде деревьев, которые касаются друг друга ветвями. Конкретное место найти не получится, потому что картина создана на основе множества набросков, сделанных по всему острову.

«Над городом», Марк Шагал

Жена Марка Шагала Белла вспоминала, что, когда они наконец поженились, она чувствовала себя так, будто летит над цветочными полями, домами, дворами, церквями. И это чувство было взаимно: Шагал написал целую серию картин, на которых изобразил себя и Беллу летящими над Витебском.

«Завтрак гребцов», Пьер Огюст Ренуар

Ренуар любил ресторан Фурнез, часто бывал здесь, и рисовал это место тоже неоднократно. Самая известная картина, посвященная ресторану, — «Завтрак гребцов». Все люди на полотне — друзья Ренуара. А еще видите даму, которая держит собачку, в левой части картины? Это Алина Шариго, которая позже выйдет за Ренуара замуж.

«Девочка с персиками», Валентин Серов

Валентин Серов, как и многие живописцы (в том числе Васнецов, Поленов, Репин, Левитан, Врубель), часто гостил в Абрамцеве, усадьбе Мамонтовых: глава семейства был известным филантропом. Вере Мамонтовой на портрете 11 лет. Обратите внимание на игрушечного гренадера за спиной девочки — его тоже расписывал Серов.

«Маленькая улица», Ян Вермеер

Эта улица Делфта на редком для Вермеера пейзаже была выбрана неспроста: в доме справа примерно с 1645 года и до своей смерти в 1670 году жила с детьми тетя художника Ариантген Клас.

«Грачи прилетели», Алексей Саврасов

На этом полотне изображено село Молвитино, ныне Сусанино в Костромской области, а в частности Воскресенская церковь. Сейчас в ней находится музей Ивана Сусанина. Искусствоведы считают, что наброски к полотну были сделаны с балкона или из окна второго этажа ныне снесенного дома, в котором жил шапочник Чичагов с семьей. Как художник оказался в отдаленном селе, точно до сих пор не установлено.

«Крик», Эдвард Мунк

Сам художник описывал зарождение идеи для картины так: «Я шел по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». Кстати, американские и британские метеорологи считают, что Мунк мог одним из первых изобразить перламутровые облака, поэтому небо на фоне выглядит так необычно. При этом его красный цвет объясняется не только тем, что дело происходило на закате, но и, возможно, тем, что в то время как раз случилось мощнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии, из-за чего в Европе несколько месяцев виднелось алое зарево. Теория подтверждается тем, что если встать на место, где стоит герой картины, то будешь смотреть на юго-запад — как раз в сторону Индонезии.

«Аллея в парке замка Каммер», Густав Климт

«Аллея в парке замка Каммер» была написана в 1912 году. В 1906-м Густав Климт посетил выставку картин Винсента Ван Гога и был под огромным впечатлением. Настолько, что во всех пейзажах, написанных после 1906 года, можно найти отголоски этого восхищения. В этом тоже.

«Мир Кристины», Эндрю Уайет

Одна из самых известных американских картин написана Эндрю Уайетом. На создание полотна художника вдохновила соседка по даче в штате Мэн — Кристина Ольсон, которой диагностировали прогрессирующее неврологическое расстройство. В конце концов Кристина лишилась возможности ходить. Однажды летом Эндрю посмотрел в окно, увидел, как она ползет по полю, собирая голубику, и загорелся идеей картины. Уайет восхищался силой ее духа и стремился показать это на своем полотне. В бывшем доме Ольсонов сейчас находится музей.

«Последний день Помпеи», Карл Брюллов

Карл Брюллов посетил раскопки Помпеев во время поездки в Италию и именно тогда придумал идею картины. После художник тщательно изучил свидетельства тех, кто был в Помпеях до катастрофы, особенно письма Плиния-младшего Тациту. Работа заняла 6 лет, но стоила того — успех был потрясающий. Везде, куда бы ни привозили картину: в Рим, Париж, Петербург, — она получала исключительно положительные отклики и награды.

«Водяные лилии и японский мостик», Клод Моне

Клод Моне, один из основателей импрессионизма, прожил в Живерни 43 года, и достаточно посмотреть на изображения этого места, чтобы понять почему. Каждый год полмиллиона человек приезжает сюда, чтобы подышать ароматным воздухом, полюбоваться роскошным садом и побродить там, где творил великий художник.