13 горячих комиксов о том, как непросто нам живется в летнюю жару

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Лето — время года, наступления которого все ждут с особенным нетерпением. Но вместе с солнечными деньками, отпусками и легкими сарафанами приходит адская жара. Мы предлагаем вашему вниманию иллюстрации, в которых отражена вся суть жизни в знойную летнюю погоду. Герои комиксов хотят «поселиться» в холодильнике, бегут вприпрыжку за машиной, поливающей тротуары, и вступают в схватку за пульт от кондиционера (ведь кому-то всегда дует, а кто-то плавится от жары). В этих сюжетах очень легко узнать себя.

AdMe.ru нарисовал 13 комиксов о том, как непросто нам всем справляться с летней жарой. Включаем вентилятор или обмахиваемся веером — и заряжаемся позитивом от невероятно горячей подборки иллюстраций.

1. Иногда просто раздеться — недостаточно

2. Только летом можно гнаться вслед за поливомоечной машиной вдоль тротуара, бросаясь под струю воды

3. Этот вечный спор...

4. Есть одно местечко, где можно спрятаться от жары

5. Выходишь из душа и не понимаешь, то ли ты еще не высох, то ли уже вспотел

6. Сидя в душном офисе, порой думаешь: «А так ли сильно мне нужна эта работа?»

7. Сексуальная жизнь выглядит по-разному в зависимости от температуры за окном

8. И, как всегда, ожидания идут вразрез с реальностью

9. В машине становится жарче, чем на самой адской кухне. Даже прихватки не спасают

10. Знойное лето делит людей на две категории

11. Спасительная прохлада — это именно то, чего нам всем так сильно не хватает

12. Чтобы не вспотеть, видимо, нужно покрыть себя дезодорантом с головы до ног

13. Любой вид общественного транспорта превращается в мини-филиал ада

А как вы справляетесь (или не справляетесь) с жарой? К какому типу людей из комикса № 10 вы себя относите? Нам очень интересно узнать!