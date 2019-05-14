13 иллюстраций о чувствах животных, которые действуют как удар кнутом в самое сердце

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Человечество не стоит на месте, и кажется, что мир животных изучен практически полностью. Мы знаем все об их физической стороне, но не знаем почти ничего о чувствах и эмоциях, ведь животные не умеют говорить на нашем языке. Многое можно понять, заглянув им в глаза, а что-то — если поставить себя на их место.

AdMe.ru едва ли сможет точно сказать, что творится в головах у животных. Но этими иллюстрациями мы хотим напомнить всем, как важно заботиться о братьях наших меньших.

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На какие мысли вас натолкнула эта статья?

Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru

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