13 беспощадных законов подлости, которые срабатывают в 98 %

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В далеком 1949 году Эдвард Мерфи впервые сформулировал закон, утверждающий: все, что может пойти не так, пойдет не так. Много воды утекло с тех пор, но это утверждение не только не потеряло своей актуальности, но и обросло множеством полезных уточнений, которые помогут вам в трудную минуту. Мы в AdMe.ru решили, что будет нелишним проиллюстрировать самые важные выводы, вытекающие из знаменитого закона Мерфи.

1. Есть 2 вида пластыря: тот, который постоянно отклеивается, и тот, который невозможно оторвать

2. Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие

3. Шампунь и бальзам для волос никогда не заканчиваются одновременно. Зато остальные душевые принадлежности заканчиваются все сразу

4. Когда бы вы ни подстригли ногти, через час они вам понадобятся

5. Как бы аккуратно вы ни наклоняли банку, брызг не избежать

6. Соседняя очередь всегда движется быстрее

7. Утерянное всегда находишь в последнем кармане

8. Покупать летние вещи зимой — плохая идея

9. Чем больше у человека терпения, тем дольше ему приходится ждать

10. Самый лучший аппетит приходит без еды

11. Начальник не всегда прав, но он всегда начальник

12. Если взять его с собой, осадков не будет. Но стоит его забыть — начнется ливень

13. Когда ждешь свой автобус, приезжают все, кроме него

А вы можете дополнить наш список «законами подлости», которые еще ни разу не дали осечку?