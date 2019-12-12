12 законов, которые работают каждый Новый год, и наступающий не станет исключением

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Есть такие законы жизни, которые магическим образом повторяются снова и снова. И конечно же, они работают и в такой грандиозный праздник, как Новый год. Мы вспомнили 12 из них, но на самом деле их куда больше.

Мы в AdMe.ru обожаем Новый год и все, что с ним связано. И надеемся, что сегодняшние иллюстрации поднимут вам настроение, чтобы встречать наступающий праздник с улыбкой.

12. Процесс украшения елки — это уютные семейные крики, скандалы

11. Если, сидя у камина, вы думаете о том, когда уже выплатите кредит за него, то вам больше 18

10. Если мандарин брызгает, то обязательно в глаз

9. Если из белья на вас налезает только постельное, то новогодние праздники проходят как надо

8. Если ваш холодильник выглядит так, то скоро Новый год

7. Если человек говорит, что будет встречать Новый год с друзьями, то ищите его в соцсетях

6. Чем хуже вы вели себя в уходящем году, тем больше косточек вам попадется в мандарине

5. Если вы рады видеть даже тех, кто ошибся дверью, значит, празднование удалось

4. Неудачный подарок, от которого вы избавились, передарив друзьям, обязательно окажется у вас под елкой через несколько лет

3. Если Кевин снова остался один дома, то доставайте шампанское

2. Если самый ценный подарок для вас не гора конфет, то вы безнадежно повзрослели

1. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Но с возможностью поспать это не работает

А что у вас повторяется каждый Новый год?