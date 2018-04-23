12 остроумных комиксов, которые помогут с юмором взглянуть на привычные вещи

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Художник, рисующий комиксы Gone into Rapture, не раскрывает своего имени. О себе он говорит просто: я мужчина, и я рисую. Это не мешает ему собирать на своих страницах в фейсбуке и инстаграме тысячи людей, с нетерпением ожидающих выхода новых иллюстраций. Особый дар художника — подмечать ежедневные мелочи, которые знакомы каждому, и описывать их максимально остроумно.

AdMe.ru решил отобрать самые забавные творения Gone into Rapture, чтобы вместе с вами взглянуть на свою жизнь со стороны и улыбнуться.

12. В каждой ванной планеты

11. Когда постоянно полагаешься на кофе

10. Легенда о Покахонтас в наше время была бы совсем другой

9. Вот она, истинная кошачья философия

8. Безудержное субботнее веселье

7. И чудное воскресное умиротворение

6. Соцсети vs. работа

5. О том, как здорово быть гуманитарием

4. Вот в чем заключается большой кошачий секрет

3. Талант отдыхать

2. Сказка о Белоснежке в наше время была бы тоже совсем другой

1. Кстати, комиксы Gone into Rapture настолько реалистичны, что...

Признавайтесь, узнали себя хотя бы в паре иллюстраций? В каких именно? Нам, например, ближе всего оказался сюжет с фейсбуком.