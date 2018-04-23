12 остроумных комиксов, которые помогут с юмором взглянуть на привычные вещи
Художник, рисующий комиксы Gone into Rapture, не раскрывает своего имени. О себе он говорит просто: я мужчина, и я рисую. Это не мешает ему собирать на своих страницах в фейсбуке и инстаграме тысячи людей, с нетерпением ожидающих выхода новых иллюстраций. Особый дар художника — подмечать ежедневные мелочи, которые знакомы каждому, и описывать их максимально остроумно.
AdMe.ru решил отобрать самые забавные творения Gone into Rapture, чтобы вместе с вами взглянуть на свою жизнь со стороны и улыбнуться.
12. В каждой ванной планеты
11. Когда постоянно полагаешься на кофе
10. Легенда о Покахонтас в наше время была бы совсем другой
9. Вот она, истинная кошачья философия
8. Безудержное субботнее веселье
7. И чудное воскресное умиротворение
6. Соцсети vs. работа
5. О том, как здорово быть гуманитарием
4. Вот в чем заключается большой кошачий секрет
3. Талант отдыхать
2. Сказка о Белоснежке в наше время была бы тоже совсем другой
1. Кстати, комиксы Gone into Rapture настолько реалистичны, что...
Признавайтесь, узнали себя хотя бы в паре иллюстраций? В каких именно? Нам, например, ближе всего оказался сюжет с фейсбуком.
Фото на превью Gone into Rapture