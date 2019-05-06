12 комиксов обо всех, кто не представляет жизни без книг

124 13

125

23.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть люди, которые просто любят читать, и те, для кого чтение — это страсть. Кем бы вы ни были, наверняка согласитесь, что хорошо написанная книга способна унести в свой мир любого из нас и вернуть оттуда совсем другим человеком. Сегодняшние комиксы — о наслаждении, которое дает чтение, и разных ситуациях, в которые попадал любой книголюб.

Мы в AdMe.ru уверены, что в знаниях кроется сила, а эти 12 иллюстраций напомнят об этом и заодно зарядят позитивом.

Каждый, кто читал книгу и смотрел ее экранизацию, поймет

Любого книголюба вы сможете узнать по трем признакам

И для истинных ценностей у них всегда достаточно средств

Самые матерые книгоманы знают, как поднять себе настроение

Ведь книга расшевелит эмоционально и физически

Правда, еще заставит забыть о чувстве времени

Существует три типа читателей книг

Но любой из них с горечью осознаёт, как мало часов в сутках для такого дела

Поэтому пытается уделить ему максимум внимания

Осторожно: чтение может вызывать побочные эффекты

Но они ничто по сравнению с наслаждением, которое получаешь

Ведь в чтении — сила!

А от какой из прочитанных книг у вас было книжное похмелье?