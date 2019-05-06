12 комиксов обо всех, кто не представляет жизни без книг
Есть люди, которые просто любят читать, и те, для кого чтение — это страсть. Кем бы вы ни были, наверняка согласитесь, что хорошо написанная книга способна унести в свой мир любого из нас и вернуть оттуда совсем другим человеком. Сегодняшние комиксы — о наслаждении, которое дает чтение, и разных ситуациях, в которые попадал любой книголюб.
Мы в AdMe.ru уверены, что в знаниях кроется сила, а эти 12 иллюстраций напомнят об этом и заодно зарядят позитивом.
Каждый, кто читал книгу и смотрел ее экранизацию, поймет
Любого книголюба вы сможете узнать по трем признакам
И для истинных ценностей у них всегда достаточно средств
Самые матерые книгоманы знают, как поднять себе настроение
Ведь книга расшевелит эмоционально и физически
Правда, еще заставит забыть о чувстве времени
Существует три типа читателей книг
Но любой из них с горечью осознаёт, как мало часов в сутках для такого дела
Поэтому пытается уделить ему максимум внимания
Осторожно: чтение может вызывать побочные эффекты
Но они ничто по сравнению с наслаждением, которое получаешь
Ведь в чтении — сила!
А от какой из прочитанных книг у вас было книжное похмелье?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru