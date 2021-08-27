12 комиксов о том, что, кем бы вы ни работали, своего любителя халявы вы все равно встретите

Нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом. Изучать иностранные языки, лечить людей, печь торты. Но, какую бы профессию вы ни выбрали, всегда есть шанс, что ваш клиент, бывший одноклассник или просто случайный знакомый попытаются залезть вам на шею и свесить ножки.

Мы в AdMe.ru тоже порой сталкиваемся с персонажами, которые просят нас «по дружбе» написать поздравление или проверить текст на ошибки. Поэтому решили нарисовать картинки о людях, которые чувствуют себя всегда настолько «правыми», что вообще никаких границ не видят. А в бонус поместили комиксы про клиентов, которых иначе как вредными и не назовешь. И дело не в деньгах.

Любой переводчик мечтает вспомнить школьную программу по английскому. Особенно если он переводчик с французского

Действительно, зачем вникать в тонкости? Адвокат, судья, нотариус — какая разница вообще?

Увы, сделать чужую работу вовсе не означает получить чужую зарплату

Можно пойти навстречу экономному клиенту, но кто будет отвечать за результат? Правильно, вы!

Преуменьшать масштабы проблемы — верный способ вовлечь наивных друзей в ее решение

Парадоксально, но чаще всего свое время и деньги такие люди ценят намного выше

Хороший психолог не дает советов. Особенно бесплатно, сидя с подругой на кухне

Лучше никому и никогда не признаваться, что у вас медицинское образование. Особенно друзьям

Косметологи же как-то связаны с косметикой, так в чем проблема?

Кнопки есть? Есть. Значит, это задача для айтишника, все логично

Для некоторых людей даже себестоимость — это слишком дорого. А ваш труд в расчет вообще не принимается

Да, просила. Но нет, мне не нравится. Переделайте за свой счет, пожалуйста

Бонус: клиенты, которые не пытаются на вас сэкономить, но от этого почему-то не легче

Сюрприз: продавцы не всегда пробуют весь ассортимент продукции! К тому же вкусы у людей разные

Если врач сказал, что нельзя, но при этом очень хочется, то вдруг все-таки можно? А, доктор?

Зачем нужен гугл, если есть друзья, правда?

Это понятно, что надо тренироваться. Но мне бы диету

Продавцы одежды ходят по тонкому льду намного чаще, чем нам кажется