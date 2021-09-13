12 комиксов, которые раскроют женские тайны, а заодно рассмешат
Художница Белла Сривантана рисует иллюстрации, которые близки каждой девушке, ведь в них вся правда о женщинах. Многое для парней может оказаться сюрпризом, но не бойтесь: все описано легко и с юмором.
Мы в AdMe.ru обожаем жизненные комиксы, ведь благодаря им можно посмотреть на себя со стороны не так серьезно, как мы привыкли. А в конце статьи вы сможете увидеть, как выглядит художница в реальной жизни.
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Бонус: а вот как выглядит Белла в реальной жизни
А какие моменты в поведении не всегда понятны вашей второй половинке?
Фото на превью bella.illustration / Instagram
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