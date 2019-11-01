12 комиксов, которые близки каждому, кто хоть раз влюблялся по уши
Встретить настоящую любовь удается не каждому, поэтому и ценность ее неизмерима. Если рядом с вами есть кто-то, кого вы обожаете и без кого не представляете своей жизни, знайте: вы невероятно счастливый человек. Так же, как и иллюстратор Luong Thuy, которая трогательно и с юмором изобразила любовь в своих иллюстрациях.
Мы в AdMe.ru обожаем такие комиксы, ведь они напоминают нам о вещах, в которых и скрывается простое человеческое счастье.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
А что для вас значит настоящая любовь?
Фото на превью beisme08 / instagram