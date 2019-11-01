12 комиксов, которые близки каждому, кто хоть раз влюблялся по уши

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Встретить настоящую любовь удается не каждому, поэтому и ценность ее неизмерима. Если рядом с вами есть кто-то, кого вы обожаете и без кого не представляете своей жизни, знайте: вы невероятно счастливый человек. Так же, как и иллюстратор Luong Thuy, которая трогательно и с юмором изобразила любовь в своих иллюстрациях.

Мы в AdMe.ru обожаем такие комиксы, ведь они напоминают нам о вещах, в которых и скрывается простое человеческое счастье.

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А что для вас значит настоящая любовь?

Фото на превью beisme08 / instagram

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