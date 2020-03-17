Как в реальности выглядели 11 женщин, красоту которых известные художники воспевали в картинах

18 1 20 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В большинстве случаев натурщицами художников становятся их жены, как, например, это было у Моне или Врубеля. А кто-то просто находит вдохновение в образе приятельницы, такое произошло с Тулуз-Лотреком и Ла Гулю. Есть и те, кто не просто пишет портреты своих муз, но и использует их лица в других своих работах вроде исторических полотен.

AdMe.ru сравнил фотографии женщин, которыми восхищались великие живописцы, с их нарисованными образами. В конце статьи мы оставили бонус: как изобразила себя Тамара де Лемпицка на своей картине и как она выглядела на самом деле.

Викторина Мёран, модель Эдуарда Мане

Викторина Мёран была музыкантом и пробовала себя в художественном мастерстве. Она выступала, играя на гитаре и скрипке. Помимо этого, преподавала, обучая игре на этих двух инструментах, и пела в кабаре. Современник Мёран Амбруаз Воллар описывал ее как своенравную и харизматичную особу. Из-за миниатюрного роста и рыжих волос она получила прозвище La Crevette (креветка). Несмотря на то что Мёран сама была художницей и выставлялась со своими картинами в престижных галереях, широкой публике она запомнилась как одна из любимейших моделей Эдуарда Мане. В 1863 году он написал две картины, где изобразил Викторину полностью обнаженной, — «Завтрак на траве» и «Олимпия» (справа на фото). В разное время Мёран также позировала для близких друзей Мане, Эдгара Дега и бельгийского художника Альфреда Стевенса.

Надежда Забела-Врубель, муза Михаила Врубеля

Надежда Забела-Врубель исполняла главные партии в операх «Псковитянка», «Садко», «Сказка о царе Салтане» и многих других. Особенно она полюбилась Николаю Римскому-Корсакову. Он буквально боготворил певицу и восхищался ее дивным голосом. Всегда рассудительный и трезвомыслящий композитор по уши влюбился в Надежду Ивановну, но союз не состоялся, поскольку оба находились в браке. Избранником артистки стал художник Михаил Врубель. Он заметил ее на репетиции постановки «Гензель и Гретель». В перерыве Врубель подошел к Забеле и, поцеловав руку, начал говорить комплименты по поводу ее голоса и безмерного таланта. Они поженились в том же году, и Надежда стала постоянной моделью для картин своего мужа. Ее образ можно заметить, например, в работе «Царевна-Лебедь».

Анна Мак-Нейл Уистлер, модель Джеймса Уистлера

В возрасте 67 лет Анна Мак-Нейл Уистлер стала моделью для самой известной картины ее сына Джеймса «Аранжировка в сером и черном № 1», или, как все привыкли называть, «Мать Уистлера». На сегодняшний день этот образ является одним из наиболее узнаваемых и тиражируемых среди других произведений искусства. Вспомните хотя бы, что сделал с этим полотном мистер Бин, снова попавший в нелепейшую из нелепых ситуаций. Или как оно фигурировало в «Симпсонах» и упоминалось в фильме «Голый пистолет». Не обошли своим вниманием «Мать Уистлера» и знаменитые композиторы и музыканты, среди которых Клод Дебюсси, Джон Леннон и Коул Портер.

Мися Серт, натурщица Огюста Ренуара, Боннара и других

Мися Серт, урожденная Мария-София-Ольга-Зинаида Годебская, родилась в Царском Селе. Вскоре ее отправили на воспитание в Париж, где она обучилась игре на фортепиано. Серт была настоящей светской дамой, у нее был свой салон, куда приходили самые известные творцы. Она вдохновляла писателей и композиторов, позировала для художников, была щедрой меценаткой. Среди ее друзей были Коко Шанель, Пабло Пикассо, Сергей Дягилев. Мисю писали Ренуар (картина справа), Тулуз-Лотрек и многие другие. Композитор Морис Равель посвятил ей пьесы «Лебедь» и «Вальс». В газетах Серт называли королевой Парижа, а писатель Поль Моран охарактеризовал ее как «пожирательницу влюбленных в нее гениев».

Княгиню Зинаиду Юсупову писали Валентин Серов, Франсуа Фламенг и другие

Зинаида Николаевна, представительница богатейшей российской семьи своего времени, была последней в роду Юсуповых. Современникам она запомнилась своим умом, образованностью, красотой и безграничной щедростью. Княгиня была крупной благотворительницей и всегда всем помогала, если была такая возможность. Ее портреты писали выдающиеся художники тех лет. Валентин Серов не единожды изображал на своих картинах Юсупову. Одна из самых известных его работ, посвященных ей, получила противоречивые отклики. Искусствоведы отмечали неудачную композицию и вымученную позу модели (картина справа). Впрочем, последние портреты княгини критики в унисон расхваливали.

Жоржетта Бергер, муза Рене Магритта

Жоржетта Бергер была женой и главной моделью бельгийского художника Рене Магритта. Они познакомились, когда были подростками. Между ними вспыхнула симпатия, но в их жизни внесла корректировки Первая мировая война. В 1920 году Жоржетта и Рене случайно встретились в Брюссельском ботаническом саду и уже не смогли расстаться. В начале отношений муж весьма трепетно относился к своей возлюбленной. Во время встречи сюрреалистов в Париже произошел неприятный инцидент с участием Жоржетты, который привел к распаду отношений между Рене Магриттом и писателем Андре Бретоном. Дело в том, что Бергер надела на шею крест. Увидев его, Бретон публично попросил снять украшение, чем вызвал гнев Магритта. Этот случай несколько изолировал Рене и Жоржетту от парижских сюрреалистов.

Императрица Мария Федоровна позировала для Владимира Маковского, Визеля, Кошелева и других

Несмотря на то что живописец Владимир Маковский был мастером жанровой сцены, он часто писал портреты императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. Последнюю работу с ней он закончил в 1912 году (картина справа), приурочив ее к 65-летию монаршей особы. Рисовать приходилось не с натуры, а по фотографии, сделанной в более ранние годы. Помимо Маковского, императрицу также изображал на своих полотнах Владимир Боровиковский. В Павловском дворце-музее до сих пор хранится неоконченный портрет Марии Федоровны его кисти. Кроме того, ее красотой восхищались и другие, не менее известные художники: Зичи, Кошелев, Худояров и Эмиль Визель.

Екатерина Рачковская, модель Василия Сурикова

Екатерина Рачковская была видным общественным деятелем, состояла в попечительских советах детского приюта и женской гимназии, активно занималась благотворительностью. Ее муж — красноярский врач Петр Иванович Рачковский. У пары было двое детей: сын Иван и дочь Валентина. Рачковская позировала для художника Василия Сурикова. Ее образ он использовал для нескольких своих картин. Екатерину можно увидеть не только на портрете «Сибирская красавица», но и в толпе людей на полотнах «Боярыня Морозова» и «Взятие снежного городка».

Камилла Донсье, муза Клода Моне

Камилла Донсье была первой женой Клода Моне. Ее образ можно увидеть сразу на нескольких полотнах художника. Самым известным ее изображением считается «Дама в зеленом» (в коллаже справа), написанная в 1866 году. Порой Камилле и Клоду приходилось идти на ухищрения, чтобы получить нужную композицию. Например, в работе «Женщины в саду» во всех трех случаях позировала 19-летняя Донсье. У супругов было два сына: Жан и Мишель. Рождение второго ребенка подкосило и без того слабое здоровье Камиллы. Вскоре после родов она умерла. Моне тяжело переживал потерю любимой и даже написал ее посмертный портрет «Камилла на смертном одре».

Ла Гулю, модель Тулуз-Лотрека

Луиза Вебер была известной французской танцовщицей, исполнительницей канкана. Все вокруг называли ее Ла Гулю, что по-французски означает «прожорливая». Это прозвище она получила из-за того, что без зазрения совести осушала бокалы клиентов заведений, где выходила на сцену. Художник Анри Тулуз-Лотрек был другом Вебер и рисовал афиши к ее выступлениям. Помимо этого, он также писал отдельные картины с ней, как на примере справа. Несмотря на то что карьера танцовщицы Ла Гулю была стремительной и яркой, все закончилось быстро и не сказать, что безболезненно. Предпочтения посетителей сменились, заинтересованность угасала. Вебер еще пробовала себя позднее в дрессировке животных, но и здесь не добилась особого успеха.

Виржини Готро, модель Джона Сарджента

Виржини Готро была звездой Прекрасной эпохи. Среди других она выделялась тем, что использовала лавандовую пудру, чтобы улучшить цвет лица и тела. Ее красота пленила художников XIX века. Виржини позировала Гюставу Куртуа и Антонио де ла Гандара. Но самым узнаваемым ее изображением считается «Портрет мадам Икс» (в коллаже справа) кисти Джона Сарджента. Когда эта картина была выставлена в Парижском салоне, публика была шокирована и оскорблена. Даже несмотря на то, что первоначальный вариант со спущенной бретелькой был исправлен, портрет все равно оставался слишком откровенным. После такого резонансного приема Готро была вынуждена оставить светское общество, а Сарджент уехал из страны. Впрочем, это не помешало ему стать известным в Великобритании и Америке.

Бонус: Тамара де Лемпицка, автопортрет

Некоторые из историков искусства называли Тамару де Лемпицка «первой художницей, которая была гламурной дивой». Она вела активную общественную жизнь, была умна, красива, хорошо воспитана и чрезвычайно талантлива. Ее успехи в художественном ремесле сделали ее королевой стиля ар-деко. В 1929 году она написала картину «Автопортрет в зеленом Bugatti». Это изображение было помещено на обложку журнала Die Dame и стало иконическим. Несмотря на то что есть небольшая неточность в расположении руля (модели Bugatti в то время были праворульными), это не помешало работе де Лемпицка наделать много шума и стать своеобразным гимном современной женщине.