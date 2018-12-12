11 «вечных» предметов гардероба, которые никогда не выйдут из моды

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Мода, как известно, дама переменчивая и капризная — то, что еще вчера было в коллекциях всех модельеров и висело на каждой вешалке в магазинах масс-маркета, завтра может быть отправлено на свалку истории моды. Однако есть вещи, которые всегда находятся вне тенденций и одинаково актуальны вчера, сегодня и завтра, например черные водолазки или удлиненные жакеты. Их можно смело приобретать даже самым отчаянным модницам без страха, что на следующей неделе или даже через год они будут неактуальны.

AdMe.ru изучил модные тенденции нескольких десятилетий и нашел 11 вещей, которые должны быть в гардеробе девушки, желающей оставаться модной вне зависимости от актуальных трендов.

Джинсы прямого кроя

Мода на джинсы меняется практически каждый год: сегодня в моде «мамины» джинсы, а завтра они теряют актуальность и на смену им приходят скинни. Однако прямые джинсы классического кроя с обычной посадкой (линия пояса проходит чуть ниже пупка) никогда не теряют актуальности. Универсальные джинсы должны быть темно-синего цвета без потертостей и прочих «дефектов» и, само собой, не укороченными. С чем носить: Джинсы классического кроя — это, пожалуй, самая демократичная вещь в гардеробе. С ними можно носить любой верх и любую обувь, да и стиль может быть разным — от романтического до кантри. Они легко подстраиваются под любой образ: одни и те же джинсы могут по-разному смотреться с подвернутыми или прямыми брючинами и ремнями разных моделей.

Удлиненный жакет

Жакет (а именно так и никак иначе называют женский пиджак), попавший в гардероб прекрасной половины человечества благодаря Коко Шанель, за время своего существования претерпел множество трансформаций. Однобортные и двубортные, с пуговицами и без, длиной до талии и практически до колен, черные и розовые — вариантов жакетов за время их существования была масса. Однако именно удлиненный жакет неизменно остается в моде, особенно его классический двубортный вариант с двумя рядами пуговиц. Что касается цвета, то предпочтение (если речь идет об универсальной модели) лучше отдать нейтральным цветам: черному, белому, темно-синему. С чем носить: С чем угодно. Юбка плиссе и юбка-карандаш, классические джинсы или бойфренды, с блузкой, рубашкой или на голое тело — главное, подобрать правильное сочетание цветов.

Классические брюки

Еще один предмет мужского гардероба, адаптированный под женскую фигуру все той же Коко Шанель и вошедший в женскую моду во многом благодаря Марлен Дитрих, — неотъемлемая часть так называемого базового гардероба. Чтобы модель классических брюк подходила под любой образ, стоит отдать предпочтение сидящим по фигуре моделям с прямым или чуть расклешенным от бедра кроем и посадкой по талии, сшитым из качественной ткани, и желательно черного или темно-синего цвета. С чем носить: Помимо делового образа с классическими блузками и туфлями-лодочками брюки позволяют создавать и комплекты в стиле casual. Их можно надеть с футболкой, тельняшкой, а в качестве верхней одежды отлично подойдут и куртки-бомберы, и жакеты различной длины, включая удлиненные, и кожаные косухи.

«Рыбацкий» свитер

«Рыбацкий» (или аранский) свитер, пришедший в мировую моду из гардероба ирландских моряков, стал неотъемлемой частью не только мужского, но и женского гардероба. Такие свитера легко отличить от прочих по рисунку, напоминающему переплетенные канаты, символизирующие рыболовные сети. «Рыбацкие» свитера, как правило, имеют природные цвета: белый, бежевый, зеленый, серый, коричневый, однако если вы хотите приобрести универсальную вещь, то стоит отдать предпочтение белым или бежевым моделям. С чем носить: Длинные юбки плиссе, джинсы любого кроя (от классических до скинни), шерстяные шорты или шорты из денима, классические брюки или скинни — все эти предметы гардероба прекрасно сочетаются с аранским свитером, разбавляя его брутальность.

Бермуды

Шорты такого фасона были придуманы для английских военных, размещавшихся на территории Бермудских островов. Изначально они имели накладные карманы, однако со временем появилась модель и без них, ставшая актуальным предметом женского гардероба. Чтобы модель была универсальной, стоит выбрать бермуды нейтрального оттенка длиной на 10 см выше колена, с посадкой по талии или чуть ниже, которые напоминают классические брюки. С чем носить: В зависимости от сезона и материала, их можно носить с рубашкой, футболкой, тельняшкой, жакетом, бомбером. Создавая образ для работы, не нужно забывать, что деловой стиль не допускает обнаженных ног, поэтому в данном случае под бермуды стоит надеть колготки телесного цвета. Обувь может быть любой, главное, чтобы она гармонировала с образом.

Белые кеды

Каждый сезон спортивные (и не только) бренды предлагают нам большое количество кроссовок белого цвета самого разного дизайна — от обуви на привычной подошве до бывших недавно на пике моды жутких моделей со скрытой платформой. Однако именно кеды неизменно остаются популярными — встретить их можно не только на улицах городов, но и на подиуме. Чтобы кеды были действительно универсальными, стоит выбрать классическую модель — со шнурками и плоской подошвой стандартной высоты. С чем носить: Несмотря на то, что белые кеды — вещь из категории «унисекс», они могут быть частью очень женственного образа, ведь их можно сочетать и с широкими юбками с цветочным принтом, и с платьями в бельевом стиле. Кедами можно дополнить и комплект из денима, и классический костюм, и элегантный наряд со смокингом. А вот создание образа в спортивном стиле требует определенных навыков и умения балансировать на тонкой грани между вкусом и безвкусицей.

Шерстяное пальто классического кроя

Хотя классическим считается пальто цвета верблюжьей шерсти, оно более требовательно в плане цветовых сочетаний. Поэтому, если вам нужна модель, которая дополнит любой комплект одежды, предпочтение стоит отдать черному, белому или темно-синему варианту. Не стоит покупать пальто oversize, лучше обратите внимание на приталенные или прямые двубортные пальто с поясом или без, длиной до колена или чуть ниже. Модели без пуговиц тоже лучше оставить в стороне, поскольку в прохладную погоду в них будет не очень комфортно. С чем носить: Пожалуй, это один из тех редких предметов гардероба, который можно сочетать практически с любой одеждой и обувью: водолазками, свитерами, блузками, джинсами, классическими брюками, макси- и мини-платьями и юбками, сапогами, туфлями и даже кедами. Единственное, с чем не стоит надевать классическое пальто, — вещи откровенно спортивного стиля.

Парка

Пожалуй, самая неоднозначная вещь в нашем списке, к которой чаще всего относятся как к вещи из гардероба туриста. Однако не стоит столь узко смотреть на парку, ведь она уже давно перекочевала из горных походов в гардероб модниц и на подиумы. Кроме того, это отличная альтернатива шубам из натурального меха, от которых отказались все ведущие дома моды. Как и в большинстве случаев, когда речь идет об универсальной вещи, предпочтение стоит отдавать одноцветным моделям спокойных оттенков, а лучше всего нейтрального цвета. С чем носить: Несмотря на кажущуюся ограниченность, парку можно носить не только с джинсами, но и с платьями, юбками, комплектуя их как с сапогами, так и с туфлями и плотными колготками. Кроме того, при определенном умении парками можно дополнять и более классические и деловые образы.

Черная водолазка

Черные водолазки вошли в моду еще в 1960-х годах и настолько полюбились модницам, что за полвека практически не изменились. Такие водолазки носили Мэрилин Монро и Одри Хепберн, с удовольствием их носят и современные знаменитости. Несмотря на разнообразие цветов, именно черный свитер с «черепашьей шеей» стал классикой моды и обязательно должен быть в гардеробе каждой обладательницы хорошего вкуса. С чем носить: С чем угодно. Какой бы образ вы ни выбрали, одежду какого стиля ни предпочли, черную водолазку можно носить всегда и везде.

Платье-рубашка нейтрального оттенка

Платье-рубашка хоть и напоминает один из самых главных мужских предметов гардероба, однако это идеальная основа для любого, даже самого нежного образа. Несмотря на многообразие моделей и расцветок, тем, кто хочет вложить деньги в универсальную вещь, стоит обратить внимание на модели все тех же нейтральных цветов и классического кроя, а именно на те, что выглядят как обычная, только удлиненная мужская сорочка. С чем носить: Платье-рубашка может быть как самостоятельным предметом гардероба, так и «работать» в комплекте с другими вещами. Его можно надеть и с джинсами скинни, подвязав ремнем на талии или расстегнув пуговицы, и под свитер или жакет. Туфли-лодочки, сандалии, кеды, кроссовки и даже сапоги — все это отлично сочетается с таким фасоном платья.

Лоферы

Туфли-лоферы — пример того, как скучная на первый взгляд классическая обувь может быть предметом особой любви настоящей модницы. Лоферы по форме похожи на мокасины, однако их отличает жесткая подошва, наличие небольшого каблука и пряжки (перемычки) или кисточек. Популярность лоферы получили в 60-х годах прошлого века (во многом благодаря Грейс Келли) и не теряют ее до сих пор. Чтобы выбрать модель, которая подойдет и к юбке, и к джинсам, стоит обратить внимание на туфли коричневого или черного цвета с металлическими или кожаными перемычками и каблуком классической для этой модели высоты. С чем носить: Конечно, беспроигрышным вариантом образа, завершенного лоферами, будет одежда в деловом стиле: брюки или юбка, жакет и блузка. Но если правильно подобрать цвета, то и с джинсами любой модели лоферы будут выглядеть стильно и органично. Не бойтесь надевать их с платьями, подчеркивающими женственность, — некоторая грубость туфель сделает образ еще более нежным.