11 рисованных историй от мамы-мормона, родившей 4 детей. В них есть рецепт, как не сойти с ума с малышами
Американка Кайла Ларсен (Kayela Larsen) мечтала рисовать всю жизнь — с тех пор как увидела мультфильмы «Русалочка» и «Король Лев». Но учеба, а потом семейная жизнь заставили расстаться с мечтой. Глубоко заснувшего художника в Кайле пробудили ее четверо детей: однажды, уложив их спать, она взялась за карандаш и больше с ним не расставалась.
С тех пор девушка рисует комиксы, в которых описывает свою жизнь многодетной мамы. Глядя на них, вы вряд ли подумаете, что их автор — глубоко верующий человек. На самом деле Кайла — мормон, но в своем творчестве она никогда не затрагивает вопросы веры. Вокруг этой религиозной культуры ходит много слухов. Говорят, что мормоны держат малышей в ежовых рукавицах и заставляют их работать с самого юного возраста. Однако комиксы Кайлы развенчивают этот миф: строгость по отношению к детям осталась в прошлом, хотя традиция иметь большие семьи сохранилась. Кстати, скоро в ее семействе ожидается прибавление — 5-й малыш.
Мы в AdMe.ru выбрали для вас 11 историй из жизни многодетной матери, которые покажутся знакомыми каждому родителю.
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А это сама Кайла Ларсен. А вы бы заподозрили в этой юной и хрупкой девушке маму уже почти пятерых малышей?
Фото на превью Kayela Larsen