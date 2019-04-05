11 ожидаемых экранизаций литературных шедевров, которые мы увидим совсем скоро

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Многие люди скептически относятся к экранизациям книг. Особенно если речь идет о признанных шедеврах литературы — ведь всегда есть риск не дотянуть до оригинала. Однако на деле мы знаем не так уж мало фильмов, которые оказались как минимум не хуже художественного первоисточника.

В AdMe.ru любят и литературу и кино. В этот раз мы решили рассказать вам о самых громких грядущих экранизациях талантливых произведений. Некоторые из них уже вышли на экраны, а другие появятся в прокате совсем скоро.

1. «Щегол» Донна Тартт

Роман о подростке, который неожиданно стал хранителем одной из самых редких в мире картин, получил множество литературных наград, включая престижную Пулитцеровскую премию. Книга быстро стала международным бестселлером, лучшим романом года, а затем и десятилетия. Несколько лет назад права на экранизацию «Щегла» выкупила компания Warner Bros., и в прокате фильм появится уже в конце этого года. В главных ролях: Николь Кидман, Финн Вулфард, Энсел Элгорт, Сара Полсон

2. «Просто дети» Патти Смит

Телеканал Showtime объявил, что собирается снять мини-сериал по мемуарам рок-певицы и поэтессы Патти Смит. Ее книга «Просто дети» — воспоминания о юности, проведенной в Нью-Йорке. Тогда Патти было 20, она работала в магазине, писала стихи и только знакомилась с миром искусства. В центре сюжета — ее отношения с художником Робертом Мэпплторпом и встречи с легендарными Дженис Джоплин, Джими Хендриксом и Энди Уорхолом. Кто сыграет юных Патти и Роберта — пока неизвестно, но сама певица поделилась, что хотела бы видеть малоизвестных актеров, ведь и они сами в те годы были молоды и никому не известны.

3. «Зов предков» Джек Лондон

Это произведение экранизировали уже несколько раз, и в декабре этого года планируют выпустить еще одну версию книги. Сюжет останется неизменным: главный герой этой истории — пес Бак. С хозяином они покоряют суровые края Аляски. Однако со временем Бак узнает, что в мире есть не только люди: ему предстоит встретиться со своими древними предками, волками. Это красочный, захватывающий и драматичный фильм, задуманный в первую очередь для семейного просмотра. В главных ролях: Карен Гиллан, Дэн Стивенс, Харрисон Форд

4. «Поступь хаоса» Патрик Несс

Этот фильм ждут, пожалуй, все любители фантастики. Экранизация книги Патрика Несса расскажет зрителям о жизни Тодда Хьюитта. Молодой человек живет с приемными родителями в Прентисстауне. Казалось бы, ничего необычного. Только вот город находится на другой планете, которую колонизовали земляне. В этом мире все немного по-другому — так, например, все могут слышать мысли друг друга, так что скрыть от кого-то правду становится практически невозможно. В главных ролях: Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли, Ник Джонас

5. «После» Анна Тодд

«После» — первая книга писательницы, которая сразу же принесла ей популярность. Сама автор признается, что на создание ее вдохновил роман «50 оттенков серого». В результате получилась гораздо более милая и романтичная история о любви юноши и девушки. На данный момент Тодд выпустила уже 10 книг, а число поклонников ее таланта исчисляется миллионами. Права на экранизацию произведений выкупила кинокомпания Aviron Pictures. В конце апреля зрители смогут увидеть первую часть истории на экране. Вероятно, это будет одна из самых громких мелодрам за последние несколько лет. В главных ролях: Сэльма Блэр, Хиро Файнс-Тиффин, Питер Галлахер

6. «Кладбище домашних животных» Стивен Кинг

Первый фильм «Кладбище домашних животных» вышел в 1989 году и среди почитателей жанра считается эталонным. Сюжет этой истории в новой версии не изменился: пара переезжает в дом по соседству со старым индейским кладбищем, откуда мертвые возращаются живыми, но уже не такими, как прежде. Фильм вышел совсем недавно, но уже получил высокие оценки кинокритиков. Так что можно ожидать, что эта версия будет, по крайней мере, не хуже предыдущей. В главных ролях: Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Саймец, Жете Лоранс

7. «Уловка-22» Джозеф Хеллер

Этот классический американский роман уже экранизировали в 1970 году. Одним из недостатков той картины называли отсутствие множества важных сцен, которые были в книге. Возможно, поэтому в этот раз создатели решили сделать не фильм, а мини-сериал. В целом же сюжет останется прежним: в конце Второй мировой войны американский летчик находится на фронте и очень хочет остаться живым. Он то выдумывает болезни, то притворяется сумасшедшим, но бюрократическая машина слишком неповоротливая, а система — абсурдная, поэтому его попытки вернуться домой раз за разом проваливаются. В главных ролях: Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер, Джордж Клуни

8. «Перерождение» Джастин Кронин

В январе этого года на экраны вышел мини-сериал по одноименному роману Джастина Кронина. Эта история — смесь ужасов и фантастики. В центре сюжета группа преступников, которые из-за фатальной ошибки приобрели сверхчеловеческую силу и интеллект. Теперь они готовы уничтожить человечество, а помешать им, как обычно, может лишь хрупкая девочка-подросток. Несмотря на довольно стереотипный сюжет, эта книга заняла верхние строчки бестселлеров The New York Times, так что есть надежда, что и сериал получился таким же впечатляющим и атмосферным. В главных ролях: Марк-Пол Госселаар, Санийя Сидни, Джейми Макшейн

9. «Маленькие женщины» Луиза Мэй Олкотт

Еще одна находка для любителей классической литературы. Этот роман о взрослении сестер на фоне Гражданской войны в США экранизировали уже несколько раз, а версия 1994 года даже стала номинантом на премию «Оскар» в трех категориях. В новом фильме роли сестер исполнят Флоренс Пью, Эмма Уотсон и Сирша Ронан, а режиссером и сценаристом выступила номинантка на «Золотой глобус» и «Оскар» Грета Гервиг. Так что, судя по составу, от этой картины вполне можно ожидать чего-то выдающегося. Выход на экраны запланирован на конец года. В главных ролях: Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Мерил Стрип

10. «Куда ты пропала, Бернадетт?» Мария Семпл

Эта экранизация одноименного романа Марии Семпл — история о женщине, которая внезапно пропала, и дочери-подростке, которая хочет найти свою мать. В ходе поисков оказывается, что прошлая жизнь пропавшей Бернадетт полна загадок, местами довольно грустных. Роль матери исполнила Кейт Бланшетт. Фильм должен появиться в прокате уже в конце лета, и, если его создателям удалось сохранить атмосферу книги, мы увидим довольно драматичную и не лишенную черного юмора картину. В главных ролях: Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джуди Грир, Тройэн Беллисарио

Бонус: «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсиа Маркес

Этот фильм станет одной из самых интересных киноновинок, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, экранизированные романы, получившие Нобелевскую премию, можно пересчитать по пальцам. Во-вторых, сам автор долгое время отказывался продавать права на книгу: ему казалось, что столь сложное произведение просто невозможно передать на экране. Однако в этом году стало известно, что компания Netflix все-таки получила права и в ближайшем будущем на экраны выйдет мини-сериал. Информации о проекте пока практически нет, но известно, что над сценарием работают в том числе и сыновья Маркеса. Это дает надежду на то, что видеоверсия получится максимально приближенной к оригиналу.

Смотреть экранизацию книги, особенно любимой, — это всегда риск, ведь при чтении у каждого из нас в голове складывается своя картинка. Поэтому вдвойне приятно, когда создателям удается сделать киноверсию лучше той, что мы себе представляли. А у вас есть любимые книги, которые вы бы хотели «увидеть» на большом экране?