11 комиксов о том, как сильно меняется жизнь за какие-то 20 лет
Будучи юными, мы удивлялись «этим взрослым», а теперь вспоминаем себя и поражаемся своим прошлым переживаниям и поступкам. То, что в детстве казалось наказанием, сейчас приносит кучу радости, а порой наоборот. В любом случае нужно наслаждаться сегодняшним днем, ведь у каждого возраста свои плюсы и минусы, и эти комиксы — именно о них.
AdMe.ru решил проиллюстрировать жизненные ситуации, между которыми разница в 20 лет. Делитесь тем, как вы переменились, в комментариях.
С возрастом меняются наши заветные желания
И с эмоциями начинаем справляться иначе
С годами отбор претендентов на спутника жизни становится жестче
А при сильном воздействии внешних факторов выпрыгивают разные части тела
С возрастом самоирония крепнет
Взрослый мозг постепенно забывает фразу «Я все знаю»
В 16 опухаешь, потому что плачешь из-за несчастной любви, в 26 — из-за ночного кутежа, а в 36 — просто опухаешь
Что-то с годами остается неизменным
В чем-то с возрастом находишь огромные плюсы
А в чем-то — минусы
Главное, находить побольше позитива во всем
А какие забавные различия в своей жизни заметили вы?
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru