11 комиксов о том, как сильно меняется жизнь за какие-то 20 лет

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Будучи юными, мы удивлялись «этим взрослым», а теперь вспоминаем себя и поражаемся своим прошлым переживаниям и поступкам. То, что в детстве казалось наказанием, сейчас приносит кучу радости, а порой наоборот. В любом случае нужно наслаждаться сегодняшним днем, ведь у каждого возраста свои плюсы и минусы, и эти комиксы — именно о них.

AdMe.ru решил проиллюстрировать жизненные ситуации, между которыми разница в 20 лет. Делитесь тем, как вы переменились, в комментариях.

С возрастом меняются наши заветные желания

И с эмоциями начинаем справляться иначе

С годами отбор претендентов на спутника жизни становится жестче

А при сильном воздействии внешних факторов выпрыгивают разные части тела

С возрастом самоирония крепнет

Взрослый мозг постепенно забывает фразу «Я все знаю»

В 16 опухаешь, потому что плачешь из-за несчастной любви, в 26 — из-за ночного кутежа, а в 36 — просто опухаешь

Что-то с годами остается неизменным

В чем-то с возрастом находишь огромные плюсы

А в чем-то — минусы

Главное, находить побольше позитива во всем

А какие забавные различия в своей жизни заметили вы?