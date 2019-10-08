11 комиксов, которые показывают колоссальную разницу между недавним прошлым и настоящим
Мир меняется каждый день, и в этом нет ничего сверхъестественного. Одним переменам мы радуемся, а другие вызывают острый приступ ностальгии. Главное, чтобы из прошлого мы извлекали опыт и мудрость и умело использовали их в настоящем.
AdMe.ru любит подмечать жизненные метаморфозы, и сегодняшние 12 комиксов как раз об этом.
Каждому поколению — свой помощник в воспитании детей
И если раньше недругам надо было лично указать на дверь, то сейчас можно даже с ними не встречаться
Сейчас мы все спешим и у нас нет времени на долгие ожидания
Дети все так же учатся в школах, но перемены коснулись и их
Метод кнута и пряника бессмертен, меняются лишь сами «кнуты» и «пряники»
Технологии тоже стремительно видоизменяются, и остается только догадываться, что ждет нас дальше
Слава богу, что наши питомцы — все те же пушистики, а не роботы. Просто радуют их теперь иногда совсем другие вещи
А обувной секрет так и не раскрыт: то ли вещи раньше были прочнее, то ли дороги мягче
Делиться теперь можно и неосязаемым
Вылазка на природу теперь требует чуть больше, чем термос с горячим чаем
И может, жить не стало проще, но точно — веселее!
А какие метаморфозы в нашем мире заметили вы?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru