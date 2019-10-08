11 комиксов, которые показывают колоссальную разницу между недавним прошлым и настоящим

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Мир меняется каждый день, и в этом нет ничего сверхъестественного. Одним переменам мы радуемся, а другие вызывают острый приступ ностальгии. Главное, чтобы из прошлого мы извлекали опыт и мудрость и умело использовали их в настоящем.

AdMe.ru любит подмечать жизненные метаморфозы, и сегодняшние 12 комиксов как раз об этом.

Каждому поколению — свой помощник в воспитании детей

И если раньше недругам надо было лично указать на дверь, то сейчас можно даже с ними не встречаться

Сейчас мы все спешим и у нас нет времени на долгие ожидания

Дети все так же учатся в школах, но перемены коснулись и их

Метод кнута и пряника бессмертен, меняются лишь сами «кнуты» и «пряники»

Технологии тоже стремительно видоизменяются, и остается только догадываться, что ждет нас дальше

Слава богу, что наши питомцы — все те же пушистики, а не роботы. Просто радуют их теперь иногда совсем другие вещи

А обувной секрет так и не раскрыт: то ли вещи раньше были прочнее, то ли дороги мягче

Делиться теперь можно и неосязаемым

Вылазка на природу теперь требует чуть больше, чем термос с горячим чаем

И может, жить не стало проще, но точно — веселее!

А какие метаморфозы в нашем мире заметили вы?