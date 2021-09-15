10+ звезд, которым когда-то сказали, что у них нет шансов

«Ничего толкового из тебя не выйдет!» — эти слова способны разрушить не одну карьеру и даже жизнь. Многие из нас неоднократно слышали эту фразу и помнят, как обидно она звучит. Поэтому, произнося подобный приговор, стоит помнить, что однажды об этом можно горько пожалеть. Как, например, неизвестный ныне режиссер, заявивший Харрисону Форду, что из него никогда не выйдет кинозвезды. Или как глава лейбла, отказавший Боно в сотрудничестве, вскоре после чего лейбл прекратил существование, а группа U2 взлетела на вершины чартов.

Мы в AdMe.ru уверены: если вам отказали, не стоит опускать руки. И вот вам 12 мотивирующих историй от суперзвезд, на которых хотели поставить крест, да только они не позволили.

Риз Уизерспун

Одна из самых успешных актрис Голливуда призналась, что в начале карьеры ей было очень тяжело. Однажды она не получила роль, потому что ведущий актер предпочел ей другую партнершу. Еще были отказы, связанные с тем, что девушка «слишком низкорослая», «слишком энергичная» и даже «выглядит слишком умной для того, чтобы играть молодую женщину».



«Все эти отказы ранили меня, я принимала их на свой счет и часто плакала в душе в свои 20 лет», — написала Риз в своем инстаграме. А буквально недавно Forbes назвал ее самой богатой актрисой в мире. Состояние Уизерспун журналисты оценили в $ 400 млн.

Харрисон Форд

В 1966 году начинающий актер получил эпизодическую роль в фильме «Смертельный жар на карусели». Форд получил за эту работу $ 150 и отзыв режиссера от том, что он никогда не станет звездой.



Спустя 15 лет, когда Харрисон уже был популярен благодаря роли Хана Соло в саге «Звездные войны», он встретил в ресторане того самого режиссера, который был готов поставить на нем крест. К актеру подошел официант, который принес ему визитку с надписью «Я пропустил выигрышную ставку». «Я обернулся, но не смог понять, кто из посетителей был этим режиссером», — рассказал Форд в одном из интервью.

Джиджи Хадид

Сейчас 26-летняя Джиджи — известная и очень успешная супермодель, но когда-то она серьезно занималась волейболом, благодаря чему ее фигура стала очень мускулистой. И девушке это нравилось, но, когда она захотела сниматься для обложек популярных журналов и ходить по подиуму, ей рекомендовали сильно похудеть.



«Я плакала по ночам, а моя мама говорила: „Мы найдем нужное агентство“», — говорит Хадид. И они действительно нашли. Джиджи подписала контракт с IMG Models в 2011 году и сохранила свою фигуру.

Linkin Park

В самом начале пути амбициозную команду не воспринимали всерьез. Они 43 раза слышали отказ от звукозаписывающих студий, но не опустили руки. На Warner Bros. Records музыкантам посоветовали сменить стиль на классический рок, но они не согласились. В итоге у Linkin Park вышел альбом Hybrid Theory, который стал самым продаваемым альбомом 2001 года.

Вайнона Райдер

Хрупкой и изящной брюнетке когда-то говорили, что ей не стоит быть актрисой, потому что она некрасивая. Девушке было 15–16 лет, когда она услышала эти обидные слова от директора по кастингу. Затем Вайнона слышала подобное еще несколько раз, но не стала унывать, ведь благодаря родителям она знала, что быть собой гораздо важнее, чем быть красавицей. В итоге многие из нас восхищенно замирали, глядя на изысканную возлюбленную Дракулы, которую сыграла Райдер в фильме Френсиса Форда Копполы.

Канье Уэст

Канье Уэст уже был успешным продюсером, когда захотел сам читать рэп. Но никто не верил в него как рэп-испонителя, даже в «Jesus Walks» никто не разглядел хита — музыкант получил множество отказов от студий звукозаписи. В итоге с музыкантом согласился сотрудничать лейбл Def Jam и не зря. Уэст выиграл 22 премии «Грэмми», благодаря чему он является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста.

Летиция Каста

Судя по биографическим справкам, карьера французской модели и актрисы началась безоблачно: фотограф одного из агентств увидел 15-летнию Летицию на Корсике, где она отдыхала с семьей. Уже через несколько недель после первой удачной фотопробы девушка шла по подиуму, демонстрируя наряды от Жан-Поля Готье.

Но сама звезда вспоминала, как часто ее критиковали за внешность, которая несколько отличается от стандартных параметров (рост 172 см и выразительная фигура). «Когда я начинала как модель, все пытались меня переделать: меня называли слишком толстой и слишком маленькой, а еще пытались исправить зубы. Я горжусь тем, что осталась собой — похожей на женщину, а не на зеленую фасоль».

Клинт Иствуд

Карьера блестящего актеры и режиссера едва не завершилась на самом старте из-за слишком сильно выпирающего кадыка. Коллега Иствуда Берт Рейнольдс вспоминал, как кинокомпания Universal Pictures расторгла с ними обоими договор в 1959 году: «Клинта уволили, потому что его кадык слишком сильно торчал. А еще он слишком медленно говорил, и у него был скол на зубе. Я спросил сотрудников в студии: „Почему вы увольняете меня?“ Мне ответили: „Вы не умеете играть“».

После этого Рейнольдс сказал Иствуду, что он-то может научиться актерскому мастерству, а Клинту от кадыка не избавиться никогда. В итоге оба уволенных стали настоящими звездами.

Шакира

Обладательницу множества музыкальных наград когда-то давно не хотели брать в школьный хор. Учителю музыки не понравился голос Шакиры, он заявил девочке, что ее пение похоже на блеяние козы. Спустя несколько лет певица выпустила трек «Hips Don’t Lie», который стал самым продаваемым синглом XXI века.

Жизель Бюндхен

«Доброжелатели» едва не разрушили карьеру одной из самых известных моделей мира. Когда девочке было 14, ей говорили, что ей никогда не достичь успеха в шоу-бизнесе, потому что у нее, мол, слишком маленькие глаза и слишком большой нос. В 2016 году Жизель Бюндхен попала в Книгу рекордов Гиннеcса как фотомодель с самым большим годовым заработком.

U2

В 1979 году глава лейбла RSO Records Александр Синклер написал 19-летнему Боно письмо с отказом, отметив, что отправленное демо «не подходит им в настоящий момент». Спустя год группа U2 подписала контракт с Island Records, вскоре появился альбом Boy, который попал в «500 величайших альбомов всех времен» по версии Rolling Stone.

RSO Records прекратил существование в 1983 году. В том же году U2 выпустили свой третий альбом War.

Тайра Бэнкс

Бэнкс работала в модельном бизнесе с 15 лет, но, когда ей исполнился 21, в агентстве заявили, что девушка становится «слишком крупной» и многие дизайнеры отказываются с ней сотрудничать. Расстроенная девушка хотела было сесть на диету, но мама повела ее есть пиццу. «Будь я проклята, если мой ребенок будет голодать для этой проклятой индустрии», — решительно заявила женщина и нацелилась искать клиентов, которым нравятся пышные формы.

В список таких клиентов попала компания Victoria’s Secret. Она предложила Тайре 10-летний контракт, назвала ее одним из своих первоначальных «ангелов» и поместила ее на обложку каталога, сделав Бэнкс первой темнокожей моделью, занявшей это место в истории бренда роскошного нижнего белья.