10 привычных ситуаций, для которых раньше не хватало слов

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У вас было ощущение, что для чувства, которое вы сейчас испытываете, или для ситуации, в которую попали, просто обязано существовать короткое и емкое слово? А может, задумывались, как назвать чертовски обаятельного злодея в любимом фильме или друга, на лайк которого всегда можно рассчитывать?

У нас для вас отличная новость! Мы в AdMe.ru переживали то же самое и поэтому решили создать иллюстрированный словарик, который выручит в трудную минуту.

1. Киндер-спамер

  • Новоиспеченная мама, наводняющая ленты друзей милыми макушками, розовыми пяточками и сопливыми носиками своего малыша.

2. Вчеравтрак

  • Остатки вчерашнего ужина на завтрак. Ценители считают, что особенно хорош вчеравтрак после праздника.

3. Смущауза

  • Крайне неловкое затянувшееся молчание. Может предварять как шумные разборки, так и признание в любви.

4. Мерзикатес

  • Ну вы поняли...

5. Зловлекательный

  • Злодей, укравший большую часть поклонников (чаще поклонниц) у главного героя фильма.

6. Узник скромности

  • Последняя порция, которая так и останется на тарелке, потому что не нашлось храбреца, который не постеснялся бы взять ее себе.

7. Френдузиаст

  • У вас он тоже есть. Это человек, который лайкает все ваши фотки. Идите и поставьте ему ответный лайк. Прямо сейчас.

8. Социопати

  • Крутая вечеринка, на которую приглашен единственный лучший друг. Впрочем, может с таким же успехом проходить и без оного.

9. Криозаначка

  • Смерзшаяся намертво еда, которая лежит у самой стенки в морозилке с незапамятных времен.

10. Гидромаскировка

  • Шумовая завеса, созданная открытым краном, которую пытается использовать каждый, кто посещает уборную в гостях.

А вы знаете другие слова, которые должны были бы войти в этот словарь?

Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru

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