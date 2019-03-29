10 привычных ситуаций, для которых раньше не хватало слов
У вас было ощущение, что для чувства, которое вы сейчас испытываете, или для ситуации, в которую попали, просто обязано существовать короткое и емкое слово? А может, задумывались, как назвать чертовски обаятельного злодея в любимом фильме или друга, на лайк которого всегда можно рассчитывать?
У нас для вас отличная новость! Мы в AdMe.ru переживали то же самое и поэтому решили создать иллюстрированный словарик, который выручит в трудную минуту.
1. Киндер-спамер
- Новоиспеченная мама, наводняющая ленты друзей милыми макушками, розовыми пяточками и сопливыми носиками своего малыша.
2. Вчеравтрак
- Остатки вчерашнего ужина на завтрак. Ценители считают, что особенно хорош вчеравтрак после праздника.
3. Смущауза
- Крайне неловкое затянувшееся молчание. Может предварять как шумные разборки, так и признание в любви.
4. Мерзикатес
- Ну вы поняли...
5. Зловлекательный
- Злодей, укравший большую часть поклонников (чаще поклонниц) у главного героя фильма.
6. Узник скромности
- Последняя порция, которая так и останется на тарелке, потому что не нашлось храбреца, который не постеснялся бы взять ее себе.
7. Френдузиаст
- У вас он тоже есть. Это человек, который лайкает все ваши фотки. Идите и поставьте ему ответный лайк. Прямо сейчас.
8. Социопати
- Крутая вечеринка, на которую приглашен единственный лучший друг. Впрочем, может с таким же успехом проходить и без оного.
9. Криозаначка
- Смерзшаяся намертво еда, которая лежит у самой стенки в морозилке с незапамятных времен.
10. Гидромаскировка
- Шумовая завеса, созданная открытым краном, которую пытается использовать каждый, кто посещает уборную в гостях.
А вы знаете другие слова, которые должны были бы войти в этот словарь?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru