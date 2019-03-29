10 привычных ситуаций, для которых раньше не хватало слов

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У вас было ощущение, что для чувства, которое вы сейчас испытываете, или для ситуации, в которую попали, просто обязано существовать короткое и емкое слово? А может, задумывались, как назвать чертовски обаятельного злодея в любимом фильме или друга, на лайк которого всегда можно рассчитывать?

У нас для вас отличная новость! Мы в AdMe.ru переживали то же самое и поэтому решили создать иллюстрированный словарик, который выручит в трудную минуту.