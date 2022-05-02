10 мифов мировой истории, в которые мы упорно продолжаем верить благодаря кино и школьным учебникам

Наука не стоит на месте, и историческая в том числе. Но кинематографисты, да и авторы учебников, не всегда за ней успевают. В результате мы продолжаем верить в то, что в Средние века люди не мылись и считали Землю плоской, и в то, что Австралию открыл Джеймс Кук.

Авторы AdMe.ru решили восстановить справедливость и развенчать 10 мифов, в которые многие продолжают верить со школьной скамьи.

В Средние века люди верили, что Земля плоская

Иллюстрация из «Латинского кодекса», XII век, изображает шарообразную Землю.

Иногда можно услышать мнение, что Христофор Колумб совершил свое путешествие, чтобы доказать, что Земля имеет форму шара. На самом деле к тому времени люди были прекрасно осведомлены о том, что наша планета не плоская. И знали это еще со времен Античности. Еще в IV веке до нашей эры Пифагор, а позже Аристотель и Евклид писали о Земле как о сфере. Птолемей в своей «Географии» считал фактом, что наша планета имеет форму шара. Труд был написан за 1 300 лет до отплытия Колумба и был справочником, на который ориентировался легендарный португальский мореплаватель. А главным вопросом, на который хотел ответить путешественник, была не форма Земли, а площадь океана, который он хотел пересечь.

Платья со шнуровкой были с металлическими люверсами

Шнуровка — неотъемлемая часть средневекового костюма, как мужского, так и женского. И в кино костюмеры часто используют этот элемент одежды. Но вот металлические люверсы, в которые продевается шнурок, были изобретены только в XIX веке. До этого мастера швейного дела обметывали отверстия нитками.

Мария-Антуанетта однажды сказала: «Пусть едят пирожные»

Считается, что Мария-Антуанетта была очень расточительна, при этом цинична и безразлична к чужим бедам. Именно ей приписывают фразу «Пусть едят пирожные» в ответ на сообщение том, что ее подданным не хватает хлеба. С тем, что королевские траты были непомерно велики, историки согласны, а вот с тем, что Ее Величество могла произнести такие возмутительные слова, нет. Автор биографии Марии-Антуанетты Антония Фрейзер считает, что эта цитата была бы совершенно нехарактерной для французской королевы — умной женщины, которая помогала бедным, щедро жертвуя на благотворительные цели. При этом фразы вроде «Пусть едят пирожные» приписывалась и другим историческим личностям. Например, Марии-Терезии, испанской принцессе, вышедшей замуж за короля Людовика XIV в 1660 году.

Джеймс Кук открыл Австралию

Многие еще со школьной скамьи помнят, что капитан Джеймс Кук открыл Австралию. На самом деле европейцы знали о существовании этого континента и раньше. Первая известная высадка на берег Австралии состоялась в 1606 году — это сделал голландский мореплаватель по имени Виллем Янсзон. В том же году испанский исследователь Луис Ваэс де Торрес проплыл через пролив, который позже назвали его именем. После этого 29 мореплавателей из Нидерландов исследовали западное и южное побережья Австралии в XVII веке и назвали континент Новой Голландией. И только в 1770 году Джеймс Кук нанес на карту восточное побережье Австралии.

В cредневековом замке плохо пахло

И в школьных учебниках, и во многих фильмах Средние века описывают как мрачную эпоху, во время которой царили антисанитария и неприятный запах. На самом деле люди в тот исторический период тщательно следили за гигиеной. Представители знати регулярно принимали ванну, причем купались часто в отварах трав, а затем поливались розовой водой. Горожане ходили в общественные бани. К XIII веку в Париже можно было найти более 32 таких купален. Даже в небольших городах были бани — часто они открывались при пекарнях, которые использовали для нагрева воды тепло, исходящее от печей.

Фараоны Древнего Египта имели отличные фигуры

Фараоны Древнего Египта изображались подтянутыми и жилистыми. Но на самом деле у многих из них был лишний вес, часто связанный с проблемами со здоровьем (например, с диабетом). Это было следствием роскошного образа жизни и неумеренности при потреблении пищи. Легендарная правительница Хатшепсут была болезненно тучной и лысеющей, тогда как даже ее саркофаг пытается убедить нас в том, что женщина была стройняшкой.

Рим был крупнейшим культурным центром эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения ассоциируется с итальянским искусством, поэтому многие считают, что центром культурной жизни того времени был Рим. Спешим разочаровать — Вечный город тогда был не в лучшей форме. В 1309 году Папа Римский перенес свою резиденцию на юг Франции, и один из главных культурных центров мира стал приходить в упадок. В разгар эпохи Возрождения население Рима упало до самого низкого уровня: всего 10 тысяч жителей обитало в городе, который когда-то был домом для миллиона человек.

Да Винчи — фамилия великого Леонардо

На самом деле гениальный живописец не имел фамилии, по крайней мере в современном смысле этого слова. «Да Винчи» означает просто «(родом) из городка Винчи». Полное его имя — Leonardo di ser Piero da Vinci, то есть «Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи».

Ниндзя носили черное и виртуозно владели боевыми искусствами

Благодаря комиксам и кинематографу мы привыкли считать ниндзя непревзойденными мастерами боевых искусств. Драться они, конечно, умели, но основной их задачей было далеко не это, а шпионаж, поэтому в открытый бой они вступали редко, предпочитая действовать исподтишка. Если бы в реальной жизни ниндзя носили черные одежды, их бы было довольно легко узнать, поэтому их внешний вид мог быть совершенно разным. Например, они могли переодеться в женское платье, как на картинке выше. Часто они носили фермерскую рабочую одежду темно-синего цвета, которая, как считалось, отпугивала гадюк.

Жанна д’Арк была бедной пастушкой

В истории легендарной Жанны д’Арк довольно много темных моментов, начиная с ее имени. Сама девушка на называла свою фамилию, представляясь Жанной Девой. Многие ученые утверждают, что написание фамилии героини через апостроф неверно, и на самом деле правильно писать Дарк. Другие же считают, что именно привычное написание является верным и оно указывает на благородное происхождение Орлеанской девы, развенчивая миф о том, что она была простой крестьянкой. С большой долей вероятности настоящей фамилией Жанны могла быть фамилия ее мамы — де Роме, потому что в регионе, где родилась национальная героиня Франции, незамужних девушек было принято называть по девичьей фамилии мамы. А еще у Орлеанской девы был отнюдь не ангельский характер, она часто была довольно неприятной в общении. Она скандалила со своими соратниками и часто портила кровь властным покровителям. Владела Жанна и искусством троллинга. Когда на суде священник с сильным региональным акцентом спросил, на каком языке с ней говорят голоса, девушка ответила, что на французском, причем владеют им гораздо лучше, нежели ее нынешний собеседник.