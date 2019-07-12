10 комиксов о беззаботном лете, которое бывает только в детстве

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Как поется в известной песне, лето — это маленькая жизнь. Особенно актуальна эта фраза, когда мы мысленно возвращаемся в юные годы. Иллюстратор Bird Born вместе с котом Степаном вспоминает, каким было лето, когда мы были детьми.