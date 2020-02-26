В 2020 году новые стандарты красоты. Свежие обложки Glamour это только подтверждают

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Февральский выпуск журнала Glamour вышел сразу с 11 обложками. Лицами модного издания сделали женщин, которые еще несколько лет назад не могли и мечтать о первой странице глянца. Теперь же именно их смелость, самобытность и небанальная красота считаются трендом.

Мы в AdMe.ru наблюдаем за тенденциями fashion-индустрии, поэтому сразу обратили внимание на этих героинь.

София Хаджипантели

«Благодаря моей черной моноброви я чувствую себя красивой: она демонстрирует мою силу».

Эта девушка решила не избавляться от своей моноброви и именно этим покорила модных дизайнеров. Раньше над Софией смеялись, а теперь она участвует в показах London Fashion Week, ведет успешный инстаграм-профиль и собирается стать настоящей иконой стиля.

Харнаам Каур

«Общество удивляется: как я посмела создать собственные правила того, как быть женщиной?»

У британской активистки Харнаам Каур синдром поликистозных яичников. Из-за болезни у девушки растет борода, но она не собирается прятаться и стесняться своей особенности. Даже наоборот: Харнаам показывает всем женщинам в мире, что можно быть красивой и успешной даже с такой внешностью.

Монро Бергдорф

«Чем больше трансгендерных моделей в мире моды, тем привычнее они становятся».

Монро — трансгендерная модель, активистка и диджей. Недавно она снялась в рекламе L’Oréal, также позировала для Dazed и Vanity Fair.

Чидера Эггерю

«Я начала диалог о разнице того, как медиа показывают женскую грудь, и того, как она выглядит на самом деле».

Чидера стала популярной после того, как запустила флешмоб #SaggyBoobsMatter. В его рамках активистка призвала женщин с формой груди, которая отличается от того, что публикуют на страницах модных журналов, показывать свои снимки в сети. Эггерю надоел единственный стандарт красоты, и она решилась заявить об этом.

Стефани Йебоа

«Я бросаю вызов стереотипам о пышных темнокожих женщинах».

Стефани Йебоа — 30-летняя модель plus-size, которая в скором времени выпустит книгу о своем видении красоты. Эта женщина обожает наряжаться и делиться своими яркими образами в инстаграме.

Джейза Гэри

«Я не буду извиняться за то, какой родилась».

Джейза родилась с ихтиозом — «змеиной болезнью», из-за которой ее кожа полностью обновляется каждые 2 недели. Тяжкое заболевание не сломило эту женщину, и она стала первой в мире моделью с ихтиозом. В 2020 году Гэри появилась не только на обложке Glamour, но и на обложке Vogue.

Кэти Пайпер

«Для меня красота — это не то, что видно снаружи».

Бывший парень облил Кэти кислотой. Девушка впала в кому, а когда очнулась, решила рассказать свою историю миру. Сейчас она выступает против насилия и не стесняется того, как изменилось ее тело после нападения.

Эмбер Джин Роуэн

«Пройтись по улице без парика было для меня самой страшной вещью».

Эмбер было 15 лет, когда ей диагностировали алопецию. К 16 годам девушка потеряла все волосы и начала носить парик. Позже она поняла, что готова принять свою внешность.

Мишель Эльман

«Красота — слишком неясное понятие для меня. Я не использую его как меру своего мира».

Мишель Эльман ведет блог Scarred Not Scared («Со шрамами, но без страха»), где рассказывает о том, как к 20 годам сумела побороть опухоль мозга и серьезную болезнь кишечника. Девушка поддерживает всех, кто оказался в непростой жизненной ситуации и ищет вдохновение для борьбы с трудностями.

Набела Нур

«Я бросаю вызов стандартам красоты только тем, что остаюсь самой собой».

Набела смело демонстрирует свои растяжки и пышные формы и учит 1,3 млн подписчиков в инстаграме любить себя и создавать собственные стандарты красоты.

Хани Сидоу

«Я стараюсь стать частью индустрии, которая не предполагает мест для темнокожих мусульманок».

Хани Сидоу — модница и модель в хиджабе. Более 5 лет эта девушка делится своими образами в инстаграме и доказывает на своем примере, что ничто не должно мешать самовыражению.