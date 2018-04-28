Стоит удалить в Instagram всех ненужных людей и подписаться на этих 10 фотографов-документалистов

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Котята, дети, философские размышления под селфи, однообразные групповые фото из кафе, портреты с ушками из Snapchat — изо дня в день одинаковая лента в Instagram надоедает не меньше, чем непрекращающийся проливной дождь за окном. А ведь эту фотосоцсеть можно использовать по максимуму: узнавать из нее интересную информацию о мире, виртуально путешествовать и, главное, вдохновляться.