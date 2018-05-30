Фотограф из Канады придумал проект, который спасет планету. Для снимков ему понадобилось 10 тыс. бутылок и русалка

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Канадский фотограф Бенджамин Фон Вонг (Benjamin Von Wong) верит, что искусство должно не только приносить эстетическое удовольствие, но и менять мир к лучшему. Один из его последних проектов — «Русалки ненавидят пластик» (Mermaids Hate Plastic) — обращает внимание на проблему загрязнения окружающей среды. Глядя на эти снимки, невозможно не задуматься о судьбе планеты, на которой мы живем.

AdMe.ru впечатлил проект Бенджамина Фон Вонга, поэтому мы решили рассказать о нем и вам.

Канадский фотограф понимал, что для того, чтобы заинтересовать темой экологии максимальное количество людей, нужны по-настоящему вирусные снимки. И для создания именно таких снимков Бенджамину понадобилось 10 тыс. пластиковых бутылок (столько выбрасывает за свою жизнь среднестатистический американец) и модель в образе русалки.

Так выглядела подготовка к фотосессии

А так результат

С помощью пластиковых бутылок Бенджамин Фон Вонг и его команда создали целое «море». К сожалению, если мы не прекратим производить и выбрасывать пластик, именно так и будут выглядеть наши моря, океаны и вообще вся наша планета.

Цель фотопроекта Бенджамина не в том, чтобы напугать нас или восхитить масштабностью своей идеи. Канадец хочет, чтобы каждый понял: мы можем изменить мир к лучшему. Большие перемены начинаются с маленьких шагов: старайтесь не покупать пластиковые бутылки, сортируйте мусор, ходите за покупками со своей хлопковой сумкой, а не используйте для этого пакеты. Делайте осознанный выбор.

«Изменения происходят, когда люди собираются вместе, чтобы бороться за то, во что они верят. Присоединитесь к нам?» — спрашивает Бенджамин Фон Вонг. И нам очень хочется ему ответить: «Да!» А вам?