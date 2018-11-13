Как выглядят наши органы под микроскопом
Кто изобрел микроскоп, до сих пор точно не известно, но бесспорный факт заключается в том, что он открыл нам новый мир, который по сей день не до конца изведан и при этом настолько ярок, что привлекает внимание большинства людей.
AdMe.ru собрал 15 изображений различных органов, внутренних процессов, ферментов человеческого тела, сфотографированных под микроскопом.
Язык
Кость
Тонкий кишечник
Сердце (коронарная артерия)
Кожа
Глаза (сетчатка)
Здоровые легкие
Пораженные раком легкие
Другие процессы, связанные с человеческим телом, под микроскопом
Кровь
Овуляция
Волос
Зуб
Зубной налет
Кристаллы инсулина
Ноготь
Мы не опознали ни один орган, впервые увидев эти снимки. А вы? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.
Фото на превью Science Picture Co / gettyimages