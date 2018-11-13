Как выглядят наши органы под микроскопом

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Кто изобрел микроскоп, до сих пор точно не известно, но бесспорный факт заключается в том, что он открыл нам новый мир, который по сей день не до конца изведан и при этом настолько ярок, что привлекает внимание большинства людей.