Мы нашли 12 простых трюков для фотосъемки, чтобы все ваши снимки получались идеально

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Любите фотографировать и позировать, но не уверены, что все делаете верно? Несколько простых правил, которые мы собрали в этой статье, помогут научиться делать кадры почти что как профи, понадобится лишь немного сноровки, терпения и смартфон.

AdMe.ru уверяет: после прочтения этого небольшого гида фотографии гарантированно будут получаться удачными.

1. Обращайте внимание на задний план

Иногда хороший кадр может легко испортить невпопад «выросший» из головы столб. Такие мелочи можно заметить и не сразу, но они здорово портят впечатление от снимка. Подходящий задний план может оказаться даже там, где его совсем не ожидаешь увидеть. К примеру, это может быть трансформаторная будка с фактурной стеной, или служебный вход, который выглядит совсем непрезентабельно издали, но вблизи смотрится вполне неплохо. Ищите интересные материалы и фактуры для фона даже в самых неожиданных местах, только потом готовьтесь отбиваться от вопросов в духе «Где ты нашел такой классный фон?!»

2. Будьте осторожны с крупными планами

Дело в том, что при близкой съемке изменяется геометрия кадра, как результат, искажается внешность. Лицо становится как у хомяка, а это вряд ли будет вам на руку. Немного отдалите объектив — и вы увидите, что снимок получится гораздо лучше.

3. Экспериментируйте с углом наклона

Давайте сравним на нашем примере. У нас есть симпатичная карусель и не менее симпатичная модель, как их совместить? Можно просто встать рядом с аттракционом и сфотографироваться, а можно сделать селфи и сменить угол наклона — получится озорной и забавный кадр. Так мы увидим и круглую крышу карусели, и качели, и придадим снимку живости. Не бойтесь и экспериментируйте с углом наклона, когда это уместно.

4. Не помещайте объект в центр композиции

Если вы фотографируете одиночный объект, не помещайте его в центр кадра. Вспомните правило третей, согласно которому кадр как бы делится при помощи линий, вдоль которых и рекомендуется размещать объекты.

5. Красота — вокруг

Не селфи и архитектурой едиными — интересные объекты для съемки находятся буквально вокруг нас. Порой случайный кадр может оказаться настоящим шедевром. Не пытайтесь вместить на снимок все и сразу, взгляните на мир с любопытством — и вы увидите, как много вокруг простых вещей, которыми хотелось бы поделиться.

6. Учитесь ловить хороший свет

Хорошее освещение — важная составляющая удачного снимка. Разница на этих двух кадрах — буквально полтора шага, а результат налицо. На втором снимке удалось поймать более мягкий свет, к тому же задний фон весьма удачно «провалился» в темноту и спрятал ненужные детали. Немного покрутите камеру, попробуйте поймать лицом свет. Не забывайте, что освещение должно падать на вас, а не светить из-за спины, в противном случае вы получите только силуэт.

7. Но не переборщите с ним

Слишком яркий свет также может сыграть злую шутку. Снимать на ярком дневном свете бывает непросто даже опытным фотографам, да и портреты на солнце получатся, скорее всего, с прищуренными глазами. Поэтому постарайтесь не фотографировать в часы высокой солнечной активности. Ищите самый красивый естественный свет в утренние часы и на закате.

8. Избегайте режима HDR

Эффект HDR был одно время очень популярен в инстаграме, да и сейчас некоторые приложения для обработки фотографий предлагают фильтры с этим эффектом. Но мода на HDR уже давно прошла, а вот неестественность таких кадров осталась. Оставьте эти фильтры в прошлом, там им самое место.

9. Дождитесь идеального момента для снимка

Увы, но ради изящного кадра иногда стоит проявить терпение. Поймать удачный момент проще, чем фотошопить случайных прохожих. Немного выдержки, и вот отличный снимок в ваших руках! То есть в смартфоне.

10. Ищите идеальный ракурс для селфи

Многие фотографы считают, что у каждого человека есть так называемая «рабочая» сторона лица, именно ею стоит поворачиваться и позировать. Отчасти такое утверждение верно, но, чтобы ваш профиль не был усеян однотипными кадрами, стоит проявить фантазию и искать новые ракурсы. К примеру, можно лечь на спину и снять себя сверху. Чего стоит остерегаться, так это кадров, сделанных снизу: они мало кого красят.

11. Не бойтесь неудобных поз ради красивых кадров

Хочется сделать макроснимок или вместить в кадр целое строение? Не бойтесь сесть на корточки, прилечь на траву или как-то некрасиво набекрениться: во-первых, не все ли равно, что подумают окружающие, во-вторых, красивый кадр стоит некоторых усилий.

12. Каждому кадру — свой идеальный ракурс