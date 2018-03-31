Итальянские фотографы доказали, что даже из кур можно сделать супермоделей
Итальянские фотографы Маттео Транчеллини (Matteo Tranchellini) и Морено Монти (Moreno Monti) объединили силы и решили обратить наше внимание на красоту, которую мы не замечаем. Оказывается, куры — прирожденные фотомодели, просто никто не догадывался попробовать их в этом амплуа. Проект уже набрал более $ 140 тыс. на кикстартере, а Транчеллини и Монти даже издали книгу с фотографиями кур.
AdMe.ru предлагает вам полюбоваться результатом работы фотографов и их необычных моделей.
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Фото на превью Chicken Atellani