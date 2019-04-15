Фотограф совмещает портреты членов семьи, чтобы показать, насколько безошибочно работают гены
Всмотритесь в собственное лицо получше, и вы увидите зеркало, одновременно отражающее прошлое, настоящее и будущее. Вот так работают наши гены: они делают нас копией наших родителей, бабушек, дедушек и даже двоюродных братьев. Чтобы доказать это, Ульрик Коллетт (Ulric Collette), фотограф-самоучка из Квебека, Канада, создал серию «генетических портретов», на которых запечатлены лица родственников, соединенные вместе.
AdMe.ru продемонстрирует вам 25 впечатляющих портретов Коллетта, которые подтверждают старую поговорку «Каков отец, таков и сын».
25. Отец и сын: Денис, 53, и Уильям, 28
24. Двоюродные сестра и брат: Жустина, 29, и Ульрик, 29
23. Мать и дочь: Джули, 61, и Изабелла, 32
22. Сестры: Анна-Софи, 19, и Паскаль,16
21. Сестра и брат: Кэрин, 29, и Дэни, 25
20. Дочь и отец: Измаэлла, 10, и Ульрик, 32
19. Сестры: Изабелла, 32, и Амели, 33
18. Отец и сын: Клод, 54, и Бенуа, 23
17. Отец и дочь: Даниэль, 60, и Изабелла, 32
16. Сестра и брат: Женевьева, 33, и Жан-Мишель, 30
15. Дочь и мать: Мари-Пьер, 18, и Н’Сира, 49
14. Братья: Лойд, 30, и Жан-Филипп, 27
13. Дочь и мать: София, 37, и Софаль, 62
12. Близнецы: Алекс и Сандрин, 20
11. Дочь и мать: Мари-Андре, 55, и Клодетт, 81
10. Братья: Мэттью, 26, и Ульрик, 29
9. Двоюродные брат и сестра: Ульрик, 34, и Жустина, 34
8. Сестры: Элоди, 24, и Одри, 30
7. Отец и дочь: Хэм, 64, и София, 37
6. Сестра и брат: Паскаль, 45, и Дэвид, 36
5. Братья: Эрик, 39, и Дэни, 31
4. Мать и дочь: Мирей, 37, и Джульетта, 14
3. Сын и отец: Нейтан, 7, и Ульрик, 29
2. Сын и мать: Кристоф, 19, и Мэдинед, 41
1. Бабушка и внучка: Джиннет, 61, и Измаэлла, 12
А вы сильно похожи на своих родителей или братьев и сестер? Давайте сравним фотографии вас и членов вашей семьи в комментариях!
Фото на превью geneticportraits / instagram, geneticportraits / instagram