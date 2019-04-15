Фотограф совмещает портреты членов семьи, чтобы показать, насколько безошибочно работают гены

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Всмотритесь в собственное лицо получше, и вы увидите зеркало, одновременно отражающее прошлое, настоящее и будущее. Вот так работают наши гены: они делают нас копией наших родителей, бабушек, дедушек и даже двоюродных братьев. Чтобы доказать это, Ульрик Коллетт (Ulric Collette), фотограф-самоучка из Квебека, Канада, создал серию «генетических портретов», на которых запечатлены лица родственников, соединенные вместе.