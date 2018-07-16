Фотограф проникает в самую глубину души и обнажает потаенные чувства каждой женщины

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Фотохудожник из Украины Ирина Джуль обладает особым даром: она умеет точно и тонко передавать глубину человеческих чувств. Для автора важно создать не только красивую картинку, но и вложить в работу вдохновляющую идею, которую она пропускает через себя, поэтому фотографии обладают особым магнетизмом.

Ирина архитектор, дизайнер, счастливая мама и жена художника-сюрреалиста. Фотография для нее — это хобби, которое помогает выражать себя. Автор говорит, что любит человеческую природу, старается раскрыть ее красоту и величие, скрывающиеся за повседневными масками.

Когда фотограф придумывает названия для своих новых кадров, то часто спрашивает мнение подписчиков в соцсетях и предлагает пофантазировать, предложить свои варианты, ведь каждый видит в ее работах что-то свое.

Специально для AdMe.ru Ирина раскрыла те чувства, которые на самом деле были задуманы и вложены в ее фото.