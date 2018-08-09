Фотограф из Нигерии, кажется, нашла самую красивую девочку в мире (Остальные ее работы тоже стоит увидеть)

Мофе Бамуйва (Mofe Bamuуiwa) — фотограф-самоучка из Нигерии. Она снимает портреты людей со всех уголков Африки, чтобы показать миру, какой разной и необычной может быть красота местных жителей. Внешность ее моделей не вписывается в общепринятые представления об идеале, но от них сложно оторвать взгляд. Кто знает, может быть, работы фотографа так и остались бы незамеченными, если бы не 5-летняя девочка с ангельскими глазами. После того как Мофе опубликовала ее портреты на своей страничке в инстаграме, обе стали всемирно известны.

AdMe.ru публикует самые яркие работы Мофе, а фотографии нигерийской малышки, которую уже называют самой красивой девочкой в мире, вы увидите в конце статьи.

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22. А вот и юная Джейр, покорившая всех своей невероятной красотой

Поделитесь в комментариях, какой портрет вам понравился больше всего?

Фото на превью mofebamuyiwa / Instagram

4 На склад!
4 Комментарии
  • 9 августа 2018
  • 4
  • 9935

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