Девушка находит реальные места, где снимали культовые фильмы, и «возвращает» туда главных героев

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Кино снимают не только в павильонах, но и в гостиницах, замках, на улицах, пляжах. Но, глядя на экран, бывает сложно представить, что обычный зритель сможет когда-нибудь оказаться там, где располагалась съемочная площадка. К счастью, есть Андреа Дэвид. Девушка — популярная художница в инстаграме. Она ищет те места, где снимали культовые фильмы, и «помещает» в них всем известные кадры.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам самые интересные работы Андреа. Ее фото позволяют еще раз окунуться в атмосферу любимых фильмов.

1. «Гарри Поттер и философский камень» — замок Алник, Англия

2. «Один дома — 2» — фасад отеля Plaza в Нью-Йорке, США

3. «Когда Гарри встретил Салли» — закусочная Katz’s Delicatessen в Нью-Йорке, США

4. The Beatles, обложка альбома «Abbey Road» — дорога за зданием студии Abbey Road, Сент-Джонс-Вуд, Лондон

5. «Друзья» — кофейня Central Perk, студия Warner Bros., Лос-Анджелес, Калифорния

6. «Челюсти» — государственный пляж Джозефа Сильвии, штат Массачусетс, США

7. «Теория Большого взрыва» — национальный парк Vasquez Rocks, Калифорния, США

8. «Война невест» — отель Fairmont Copley Plaza в Бостоне, США

9. «Один дома — 2» — фасад концертного зала Radio City Music Hall, Нью-Йорк, США

10. «007: Спектр» — ресторан ice Q, Зельден, Австрия

11. «Остров проклятых» — Медфилдская государственная больница, окрестности Бостона, Массачусетс, США

12. «Гарри Потер и философский камень» — замок Алник, Англия

13.«Пляж» — залив Майя Бэй, остров Пхи-Пхи-Ле, Таиланд

14. «Умница Уилл Хантинг» — городской парк в Бостоне, Массачусетс

15. «Сияние» — внутри отеля Stanley, Эстес Парк, Колорадо

16. «Форсаж» — район Анджелино-Хайтс, Лос-Анджелес, США

17. «Игра престолов» — общественный пляж Итзурун, Сумая, Испания

18. «Симпсоны» — Таймс-сквер, Нью-Йорк, США

19. «Выживший» — индейская резервация в провинции Альберта, Канада

20. «Завтрак у Тиффани» — фасад магазина Tiffany and Co, Нью-Йорк, США

21. «Дневник памяти» — плантация Бун-Холл, Южная Каролина, США

22. «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок» — отель Lebua State Tower, Бангкок, Таиланд

А вы знаете, где снимали ваши любимые фильмы?

Фото на превью filmtourismus / Instagram

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