Девушка находит реальные места, где снимали культовые фильмы, и «возвращает» туда главных героев

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Кино снимают не только в павильонах, но и в гостиницах, замках, на улицах, пляжах. Но, глядя на экран, бывает сложно представить, что обычный зритель сможет когда-нибудь оказаться там, где располагалась съемочная площадка. К счастью, есть Андреа Дэвид. Девушка — популярная художница в инстаграме. Она ищет те места, где снимали культовые фильмы, и «помещает» в них всем известные кадры.