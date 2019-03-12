Девушка находит реальные места, где снимали культовые фильмы, и «возвращает» туда главных героев
Кино снимают не только в павильонах, но и в гостиницах, замках, на улицах, пляжах. Но, глядя на экран, бывает сложно представить, что обычный зритель сможет когда-нибудь оказаться там, где располагалась съемочная площадка. К счастью, есть Андреа Дэвид. Девушка — популярная художница в инстаграме. Она ищет те места, где снимали культовые фильмы, и «помещает» в них всем известные кадры.
Мы в AdMe.ru хотим показать вам самые интересные работы Андреа. Ее фото позволяют еще раз окунуться в атмосферу любимых фильмов.
1. «Гарри Поттер и философский камень» — замок Алник, Англия
2. «Один дома — 2» — фасад отеля Plaza в Нью-Йорке, США
3. «Когда Гарри встретил Салли» — закусочная Katz’s Delicatessen в Нью-Йорке, США
4. The Beatles, обложка альбома «Abbey Road» — дорога за зданием студии Abbey Road, Сент-Джонс-Вуд, Лондон
5. «Друзья» — кофейня Central Perk, студия Warner Bros., Лос-Анджелес, Калифорния
6. «Челюсти» — государственный пляж Джозефа Сильвии, штат Массачусетс, США
7. «Теория Большого взрыва» — национальный парк Vasquez Rocks, Калифорния, США
8. «Война невест» — отель Fairmont Copley Plaza в Бостоне, США
9. «Один дома — 2» — фасад концертного зала Radio City Music Hall, Нью-Йорк, США
10. «007: Спектр» — ресторан ice Q, Зельден, Австрия
11. «Остров проклятых» — Медфилдская государственная больница, окрестности Бостона, Массачусетс, США
12. «Гарри Потер и философский камень» — замок Алник, Англия
13.«Пляж» — залив Майя Бэй, остров Пхи-Пхи-Ле, Таиланд
14. «Умница Уилл Хантинг» — городской парк в Бостоне, Массачусетс
15. «Сияние» — внутри отеля Stanley, Эстес Парк, Колорадо
16. «Форсаж» — район Анджелино-Хайтс, Лос-Анджелес, США
17. «Игра престолов» — общественный пляж Итзурун, Сумая, Испания
18. «Симпсоны» — Таймс-сквер, Нью-Йорк, США
19. «Выживший» — индейская резервация в провинции Альберта, Канада
20. «Завтрак у Тиффани» — фасад магазина Tiffany and Co, Нью-Йорк, США
21. «Дневник памяти» — плантация Бун-Холл, Южная Каролина, США
22. «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок» — отель Lebua State Tower, Бангкок, Таиланд
А вы знаете, где снимали ваши любимые фильмы?
Фото на превью filmtourismus / Instagram