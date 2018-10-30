15 перевоплощений девушки из Омска, которая заслуживает премии в номинации «Лучший грим»

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Знакомьтесь, это Алиса. Она студентка из Омска. В свободное время перевоплощается в знаменитостей и персонажей популярных фильмов. На своей странице в инстаграме Алиса публикует фото с результатами проделанной работы, а в этой статье мы собрали самые крутые образы селебрити, созданные девушкой.