15 перевоплощений девушки из Омска, которая заслуживает премии в номинации «Лучший грим»

Знакомьтесь, это Алиса. Она студентка из Омска. В свободное время перевоплощается в знаменитостей и персонажей популярных фильмов. На своей странице в инстаграме Алиса публикует фото с результатами проделанной работы, а в этой статье мы собрали самые крутые образы селебрити, созданные девушкой.

Впечатленный работами талантливой девушки, AdMe.ru решил поделиться с вами лучшими трансформациями в звезд.

15. Лана Дель Рей

14. Skrillex

13. 50 Cent

12. Кайли Дженнер

11. Тупак Шакур

10. Рианна

9. Stromae

8. Йоланди Фиссер

7. Крис Браун

6. The Weeknd

5. Майкл Джексон

4. Дональд Гловер

3. Эминем

2. Леон (Жан Рено)

1. Джим Керри

Бонус: Алиса без грима

Какая трансформация вам показалась самой крутой?

2 На склад!
8 Комментарии
  • 30 октября 2018
  • 8
  • 11957

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