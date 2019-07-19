Британский фотограф делает честные фотографии свадеб, и вы, возможно, пожалеете, что не пригласили его на свою

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Иэн Уэлдон говорит про себя, что он не свадебный фотограф, а просто человек, который фотографирует церемонии без всякой фальши. На его снимках вы не увидите позирующих жениха и невесты, натянуто улыбающихся родственников и застывших в одинаковых позах гостей. Уэлдон предпочитает совершенно другие кадры: непосредственные танцы, подготовительная суета, кривляющиеся дети и молодожены, которые пытаются наконец-то поесть. Все естественно, весело и немного безумно. Сейчас Иэна приглашают молодожены со всего мира, чтобы он запечатлел моменты одного из самых счастливых дней их жизни.

Нам в AdMe.ru очень понравился альтернативный взгляд фотографа на свадьбу, и мы выбрали наиболее яркие и живые работы Иэна.

Иногда подготовка к торжеству бывает не менее интересной, чем сам праздник

Свадьба — это всегда огромный спектр эмоций: от счастья до легкой грусти

Иэн называет свой метод работы «демократической фотографией» и отмечает, что в любом кадре важны каждый человек и предмет

Вместо стандартных групповых снимков, где все стоят в один ряд, фотограф делает спонтанные кадры и документирует все подряд

Многие моменты в суматохе теряются, но благодаря Иэну ничто не останется незамеченным

Особенно удачные фотографии получаются с детьми

И конечно, с невестами

Иногда праздник — это довольно утомительно, многие гости безумно устают. Почему бы не запечатлеть и эти эмоции?

А вот и сам фотограф. Недавно у него открылась выставка под названием «Я не свадебный фотограф» в лондонском Martin Parr Foundation, а также вышла книга с одноименным названием в издательстве RRB Photobooks.