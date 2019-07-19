Британский фотограф делает честные фотографии свадеб, и вы, возможно, пожалеете, что не пригласили его на свою
Иэн Уэлдон говорит про себя, что он не свадебный фотограф, а просто человек, который фотографирует церемонии без всякой фальши. На его снимках вы не увидите позирующих жениха и невесты, натянуто улыбающихся родственников и застывших в одинаковых позах гостей. Уэлдон предпочитает совершенно другие кадры: непосредственные танцы, подготовительная суета, кривляющиеся дети и молодожены, которые пытаются наконец-то поесть. Все естественно, весело и немного безумно. Сейчас Иэна приглашают молодожены со всего мира, чтобы он запечатлел моменты одного из самых счастливых дней их жизни.
Нам в AdMe.ru очень понравился альтернативный взгляд фотографа на свадьбу, и мы выбрали наиболее яркие и живые работы Иэна.
Иногда подготовка к торжеству бывает не менее интересной, чем сам праздник
© I Am Not A Wedding Photographer’ by Ian Weldon is co-published by the Martin Parr Foundation and RRB PhotoBooks
Свадьба — это всегда огромный спектр эмоций: от счастья до легкой грусти
Иэн называет свой метод работы «демократической фотографией» и отмечает, что в любом кадре важны каждый человек и предмет
Вместо стандартных групповых снимков, где все стоят в один ряд, фотограф делает спонтанные кадры и документирует все подряд
Многие моменты в суматохе теряются, но благодаря Иэну ничто не останется незамеченным
Особенно удачные фотографии получаются с детьми
© I Am Not A Wedding Photographer’ by Ian Weldon is co-published by the Martin Parr Foundation and RRB PhotoBooks
И конечно, с невестами
© ‘I Am Not A Wedding Photographer’ by Ian Weldon is co-published by the Martin Parr Foundation and RRB PhotoBooks
Иногда праздник — это довольно утомительно, многие гости безумно устают. Почему бы не запечатлеть и эти эмоции?
А вот и сам фотограф. Недавно у него открылась выставка под названием «Я не свадебный фотограф» в лондонском Martin Parr Foundation, а также вышла книга с одноименным названием в издательстве RRB Photobooks.
А вам нравятся такие необычные свадебные снимки? Или же вы предпочитаете более классическую фотосессию?