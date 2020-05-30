7 банальных ошибок, из-за которых вы не нравитесь себе на фотографиях

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Почему в жизни выглядишь нормально, а на фотографиях на тебя смотрит какой-то дракон? Как так получается, что все еще влезаешь в старые джинсы, а на снимке кажется, будто набрала целый центнер? Стоит ли тогда отказаться на веки вечные от фотосъемки или же это можно как-то исправить? Ответ прост: вам всего лишь нужно освоить несколько секретов фотопозирования.

Мы в AdMe.ru изучили хитрости постановки удачного кадра от профессиональных моделей и фотографов и в результате выяснили, что же нам с вами мешает идеально получаться на фотоснимках. А в конце статьи вас ждет забавный бонус, в котором каждая девушка наверняка узнает себя.

1. Фальшивая улыбка

Одной из самых частых причин плохого кадра может быть ваша неестественность. Услышав от фотографа «Улыбнись!», мы машинально сводим губы в подобие улыбки, однако наши глаза при этом остаются стеклянными, и в результате фото выглядит наигранным. Чтобы получить красивый снимок, человек, который вас фотографирует, не должен делать акцент на улыбке и кричать вам: «Скажи сы-ы-ыр!» Лучше всего обсудите вдвоем что-то по-настоящему смешное: это поможет вам расслабиться, а фотографу — поймать искренние эмоции.

2. Прилизанные волосы

Если у вас намечается фотосессия, лучше не выпрямляйте волосы утюжком и не завязывайте тугой хвост. Слишком гладкие волосы в кадре смотрятся несвежо и к тому же утяжеляют овал лица. Перед снимком лучше наклоните голову вниз и пальцами слегка взъерошьте волосы у корней. Это подарит легкость и непринужденность вашему образу.

3. Руки спрятаны за спиной

Не стоит прятать руки за спину: в кадре очень некрасиво смотрятся обрезанные конечности. К тому же в этой позе вы сутулитесь. Лучше положите руки на талию и разведите локти в стороны: таким образом зрительно вы будете выглядеть стройнее.

4. Не то время

Профессиональные фотографы знают, какую важную роль в хорошем кадре играет освещение. Именно поэтому во время студийных фотосессий всегда используется большое количество естественного и искусственного света. Если вы фотографируетесь на улице, то избегайте съемки в середине дня, так как тени на вашем лице будут слишком сильными и резкими. Лучше делайте снимки рано утром или когда солнце начинает садиться: в это время свет становится мягче, благодаря чему он равномерно распределяется в кадре.

5. Красная помада

Если в кадре вы чувствуете себя неуверенно, лучше воздержитесь от использования помад темных оттенков. Испытывая скованность, вы можете невольно зажимать рот, а яркий оттенок на губах превратит вашу улыбку в кривую злобную ухмылку. Также не рекомендуется делать макияж с красной помадой девушкам, у которых от природы тонкие губы: так они будут смотреться еще меньше. Для удачного снимка лучше воспользуйтесь оттеночным блеском: он визуально сделает ваши губы более пухлыми.

6. Неправильный объектив

Неправильно подобранный объектив может сыграть с нашим лицом злую шутку, например исказить пропорции или сделать его гораздо шире. Поэтому не бойтесь экспериментировать с ракурсами, углами съемки и объективами с разными фокусными расстояниями. Также запомните: при съемке портрета камеру нужно держать чуть выше уровня глаз, а подбородок следует немного наклонить вниз.

7. Наклон головы и статичные плечи

Девушки часто наклоняют голову в сторону во время снимка, однако при этом они забывают об остальных частях тела, из-за чего поза выглядит неестественной. Поиграйте с наклоном плеч: асимметрия на снимках всегда выглядит выигрышно.

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