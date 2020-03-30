30+ фотографий, на которые нужно посмотреть дважды, чтобы понять, в чем тут дело

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Каждый из нас ежедневно делает десятки снимков всего, что нас окружает, порой не обращая внимания на детали, которые могут скрывать в себе совершенно обычные вещи. А потом, когда скучаем, пересматриваем галерею наших снимков — и внезапно находим на них что-то сногсшибательное.

Мы в AdMe.ru обнаружили три с лишним десятка фотографий, которые способны обмануть ваше зрение самым наглым образом.

1. Когда есть что показать в ответ на вопрос учительницы: «А голову ты дома забыл?»

2. Мифическая собака-кентавр во всей красе

3. Собака-ниндзя

4. Не пугайтесь, это не паук, а обычная поза, в которой спит мой кот

5. Жаба или только голова лошади?

6. А вы тоже видите здесь тираннозавра?

7. У этого пса уж слишком длинная шея

8. Снимок музыкального фестиваля с воздуха просто космический

9. На что похоже это облако? Нам кажется, что на вертолет

10. Эта гора на рассвете напоминает гигантский взрыв

11. Платформа для дайвинга выглядит так, будто она парит в воздухе, а не на озере

12. Эта лужа на полу — как дракон в полете

13. Вы можете увидеть холм через другой холм

14. Симок сделан снаружи, а пейзаж — это отражение в стекле

15. А вам тоже кажется, что на фото есть гигантская ящерица?

16. Моя сломанная антенна на машине выглядит как наполовину затонувшая лодка

17. Все-таки парит в воздухе или стоит на земле?

18. Облупившаяся краска напоминает голову льва

19. У нее на самом деле короткая стрижка, присмотритесь

20. С такими длинными ногами надо либо в модельный бизнес, либо в баскетбольную команду

21. У нее нет зайчика в рюкзаке

22. Как порой важно выбирать правильный свитер, если ты ведущая на телевидении

23. А вам не показалось сначала, что с ногами что-то не так?

24. Копченая цветная капуста выглядит как взрыв

25. Я нашел корягу, похожую на голову дракона

26. Дерево выглядит как лесной монстр, наблюдающий за вами

27. Литопс — южноафриканское растение, которое выглядит как разноцветные камушки

28. Ржавчина на воротах похожа на картину с пейзажем

29. Этот лист — словно достопочтенный джентльмен

30. Когда открыл мороженое, а оно тебе улыбается

31. Узор на груди моей собаки выглядит как кошка, которая собирается чихнуть

32. Нет, это не детеныш белого медведя, а мой пес после ванны