27 фото, глядя на которые не веришь, что они были сделаны на нашей планете

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Пока Илон Маск и его последователи строят планы о переселении на Марс, наша родная планета не перестает удивлять и восхищать. Фотографии Земли без использования фильтров и фотошопа напоминают кадры из фантастических фильмов или приоткрывают двери в параллельные миры, показывая окружающее с совершенно иной, загадочной и пленительной стороны.

AdMe.ru нашел фотографии, которые способны перевернуть ваше представление о планете, на которой мы живем.

Остров Крит в Греции поглотила африканская пыль

Тысячи светлячков в пещере в Новой Зеландии

Река Горькая, Астраханская область. Цвет воды меняется от оранжевого до малинового из-за наличия окислов металлов в воде

Облако на закате в Португалии, напоминающее огромный кулак

«Зеленое» озеро с чистейшей водой в Австрии

Вид из окна, Лапландия

Озеро Яньху превратилось в разноцветные бассейны. Из-за жаркой погоды водоросли начали быстро размножаться

Дорожная развязка в Уфе в виде гитары

Парк «Сады у залива» в Сингапуре

Магдебургский водный мост

Отправляющийся поезд покрыт 30 000 светодиодов

Бамбуковый лес в снегу

Контраст архитектуры Макао

Млечный Путь в технике долгой экспозиции напоминает фрактальную геометрию

Река в Австралии в виде дерева

Озеро Ретба в Сенегале

Тысячи мигрирующих скворцов в небе над Римом

Ледяные пещеры в Исландии

Гейзер «Флай», США

Световые столбы в Норвегии

Лава спускается в океан, Гавайи

Солнечные панели выглядят как кубическое озеро

Пастухи ведут овец по замерзшему озеру в Тибете

Уайт Покет, Аризона, США

Гало-эффект в Швеции

Небоскребы Дубая

Глубокая дыра с озером на дне, Италия

Какие фотографии понравились вам больше всех? Поделитесь в комментариях.