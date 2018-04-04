27 фото, глядя на которые не веришь, что они были сделаны на нашей планете
Пока Илон Маск и его последователи строят планы о переселении на Марс, наша родная планета не перестает удивлять и восхищать. Фотографии Земли без использования фильтров и фотошопа напоминают кадры из фантастических фильмов или приоткрывают двери в параллельные миры, показывая окружающее с совершенно иной, загадочной и пленительной стороны.
AdMe.ru нашел фотографии, которые способны перевернуть ваше представление о планете, на которой мы живем.
Остров Крит в Греции поглотила африканская пыль
Тысячи светлячков в пещере в Новой Зеландии
Река Горькая, Астраханская область. Цвет воды меняется от оранжевого до малинового из-за наличия окислов металлов в воде
Облако на закате в Португалии, напоминающее огромный кулак
«Зеленое» озеро с чистейшей водой в Австрии
Вид из окна, Лапландия
Озеро Яньху превратилось в разноцветные бассейны. Из-за жаркой погоды водоросли начали быстро размножаться
Дорожная развязка в Уфе в виде гитары
Парк «Сады у залива» в Сингапуре
Магдебургский водный мост
Отправляющийся поезд покрыт 30 000 светодиодов
Бамбуковый лес в снегу
Контраст архитектуры Макао
Млечный Путь в технике долгой экспозиции напоминает фрактальную геометрию
Река в Австралии в виде дерева
Озеро Ретба в Сенегале
Тысячи мигрирующих скворцов в небе над Римом
Ледяные пещеры в Исландии
Гейзер «Флай», США
Световые столбы в Норвегии
Лава спускается в океан, Гавайи
Солнечные панели выглядят как кубическое озеро
Пастухи ведут овец по замерзшему озеру в Тибете
Уайт Покет, Аризона, США
Гало-эффект в Швеции
Небоскребы Дубая
Глубокая дыра с озером на дне, Италия
Какие фотографии понравились вам больше всех? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью DimaAlimonov/pikabu