26 внезапных селфи, которые удивляют, смешат и иногда даже пугают

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вам приходилось читать об истории возникновения селфи, то вы знаете, что первый снимок в этом стиле был сделан еще в 1839 году. С тех пор громоздкая камера на подставке эволюционировала в смартфон, появились селфи-палки, дроны и даже селфи-кормушки. Люди запечатлевают себя в обнимку с обитателями океанских глубин, делают селфи в космосе, а также с милыми котятами и дикими животными.

Редакция AdMe.ru предлагает вам занятный калейдоскоп селфи, в которых отразились самые разные истории со всех уголков мира.

1. Тот момент, когда ваш идеальный кадр становится эпическим

2. Каждый современный священник умеет делать это!

3. Если у вас есть большая компания и маленький дрон, ждите шедевра

4. Когда у твоей кормушки есть функция «селфи»

5. Это племя живет по древним обычаям, но, когда к ним приезжают «инопланетяне» и играют в свои игры, их никто не обижает

6. Тот момент, когда твое селфи еще не отправлено, а его уже увидели десятки тысяч людей

7. «Я встретил вас — и все былое в отжившем сердце ожило»

8. Эта вода прозрачнее, чем воздух

9. Когда вы решили сделать с кем-то селфи, а он хочет посмотреться в зеркало

10. И откуда они знают, как позируют звезды на красных дорожках?

11. Об этом нюансе стоит знать всем, кто мечтал стать моряком на этом прекрасном корабле

12. Любопытно, что же у них получилось?

13. Когда вы решили сделать селфи с красивой рыбкой, а она позвала подружек

14. «Я выпила лишний коктейль на вечеринке и пыталась сделать селфи со своей кошкой. Она была в шоке»

15. Когда он фотографируется, а вы не можете на это смотреть. И не можете не смотреть...

16. Дочка показала папе-фермеру, как делать селфи. И вот первый фотоотчет о буднях на пастбище

17. Если сама природа берется за обработку фото, все мощные редакторы скромно отходят в сторонку

18. «Друзья, улыбайтесь! Ведь ваш человек может увидеть вас на этом фото, и уже завтра вы будете дома»

19. Расследование прошло успешно? Сделайте фото на память с помощником!

20. Эта «девушка» мой личный тренер по дайвингу

21. Если вы постоянно ловите волну, однажды она тоже захочет поймать вас

22. Вот как выглядит апогей взаимопонимания

23. Слишком брутален, чтобы использовать обычную селфи-палку

24. Когда твоя самая лучшая мама по совместительству еще и фотограф

25. «Надоело грызть тапки, решил попробовать селфи. Довольно скучное занятие. Пожалуй, вернусь к тапкам»

26. А скольким из миллионов выпадает шанс сделать селфи с 40-тонным горбатым китом?

Бонус: когда фейк так хорош, что все хотят, чтобы он был правдой